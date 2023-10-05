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Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına dört gün yasak

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 4 gün süreyle yasaklandığını duyuruldu.

22:51 . 5/10/2023 Perşembe
AA
Van Valiliği

Van Valiliği

Valilikten yapılan açıklamada, kararla anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Ayrıca, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi ve milli güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van ili coğrafi sınırları içinde Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 06-09 Ekim'de 4 gün süreyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine istinaden, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ise 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."


#Van
#gösteri yürüyüşü
#açık hava toplantısı
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