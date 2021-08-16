Gündem Vanda gösteri yürüyüşü yasaklandı
VAN

Van'da gösteri yürüyüşü yasaklandı

Van Valiliği, şehirde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün boyunca yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Vanda gösteri yürüyüşü yasaklandı
Arşiv

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

15 GÜN SÜRECEK

"Van ili coğrafi sınırları içerisinde 17 Ağustos'tan geçerli 31 Ağustos da dahil olmak üzere 15 gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanun'un 17. Maddesi'ne istinaden yasaklanmıştır.

İZİN GEREKİYOR

İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."

Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı: Saldırı olaylarının önüne geçilmesi planlanıyor
GÜNDEM
Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı: Saldırı olaylarının önüne geçilmesi planlanıyor
Abone Ol Google News
Çöküşün fotoğrafı

Çöküşün fotoğrafı

​Kabil'in düşüşünü Beyaz Saray'da boş gözlerle izledi.
Talibandan ilk mesaj

Taliban'dan ilk mesaj

'​Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz.'
Yüzüstü bıraktı

Yüzüstü bıraktı

​ABD, Afganistan'da kendisine hizmet edenleri kaderine terk etti.
'Vatanımıza <br>geldik rahatız'

'Vatanımıza
geldik rahatız'

​Afganistan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor.
Sınır hattında 7/24 takip

Sınır hattında 7/24 takip

​Hem elektronik hem fiziki koruma.
DNA'dan kimlik tespiti

DNA'dan kimlik tespiti

​10 savcı görevlendirildi.

Terörle mücadele kadar önemli

Terörle mücadele kadar önemli

​Yalan terörüne karşı başkanlık kurulacak.

İstanbul'da <br>4,3 ton ele geçirildi

İstanbul'da
4,3 ton ele geçirildi

​Uyuşturucu tacirlerine çifte baskın.
Yeşile ve çevreye <br>saygılı bir ekonomi

Yeşile ve çevreye
saygılı bir ekonomi

'Ülkemizi kalkındırmayı çevreye duyarlı bir anlayışla yapmamız gerek.'
Beni kurtaran<br> 2 kişi sele kapıldı

Beni kurtaran
2 kişi sele kapıldı

​Bozkurt'u harap eden selde hayata tutunanların hikayesi yürekleri burkuyor.
Aşılamada sıra<br> 15 yaş üstünde

Aşılamada sıra
15 yaş üstünde

Hastalığı atlatanların aşı olma süresi 1 aya indirildi.
Sahte psikolog <br>hasta ediyor

Sahte psikolog
hasta ediyor

​Diplomasını sorgulayın üzülmeyin.
Pençe'de şehit acısı

Pençe'de şehit acısı

Üs bölgesini hedef alan teröristler, Mehmetçik'le çatıştı.
Olaylı maçta Galatasaray kazandı

Olaylı maçta Galatasaray kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-0 yendi.
Trabzonspor'dan farklı başlangıç

Trabzonspor'dan farklı başlangıç

​Bordo mavililer yeni sezondaki ilk lig maçını farklı kazandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.