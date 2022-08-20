Van'da kayalıklara gizlenmiş 200 kilogram esrar ele geçirildi

Yapılan operasyon kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19 Ağustos'ta ilçe kırsalında yapılan aramada kayalıklara gizlenmiş 200 kilogram esrar ve 500 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Yapılan operasyon kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19 Ağustos'ta ilçe kırsalında yapılan aramada kayalıklara gizlenmiş 200 kilogram esrar ve 500 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.