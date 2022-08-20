Gündem Vanda kayalıklara gizlenmiş 200 kilogram esrar ele geçirildi
VAN

Van'da kayalıklara gizlenmiş 200 kilogram esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör finansmanının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Van'ın Başkale ilçesinde kayalıklara gizlenmiş 200 kilogram esrar ve 500 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Vanda kayalıklara gizlenmiş 200 kilogram esrar ele geçirildi
Kayalıklara gizlenmiş 200 kilo esrar bulundu.

Yapılan operasyon kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19 Ağustos'ta ilçe kırsalında yapılan aramada kayalıklara gizlenmiş 200 kilogram esrar ve 500 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Uyuşturucu operasyonunda bir kişiye gözaltı
GÜNDEM
Uyuşturucu operasyonunda bir kişiye gözaltı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
GÜNDEM
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
Türkiye parmakla gösteriliyor

Türkiye parmakla gösteriliyor

​Dünya basınından İstanbul Havalimanı'na övgü dolu sözler.
ABDlileri öldürdük

'ABD'lileri öldürdük'

​Rusya'dan savaş çıkaracak açıklama.
Bakan Bozdağ: Beklentiler karşılanmadığı sürece İsveç ve Finlandiya verdikleri sözü yerine getirmemiş sayılacaklardır

'14 yaşından bu yana İslamiyet'i araştırıyordum'

​10 gün içerisinde 30 kedi ve köpek öldü.

Gençler bu sefer de Güneydoğu turuna çıktı.

​Zuladaki araçlar satışta

​Bütün bilgileriniz tehdit altında

​Göçmenlerin yaşadığı korku YİMER hattına yansıdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.