​Van'da öldürülen iki teröristten biri 'Gri Liste'den çıktı Van'da öldürülen iki teröristten biri 'Gri Liste'den çıktı KIRAN operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 300 bin TL ödülle Gri Listedeki Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu belirlendi

Haber Merkezi 01 Kasım 2019, 20:36 Son Güncelleme: 01 Kasım 2019, 20:55 DHA