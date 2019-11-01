Gündem Vanda öldürülen iki teröristten biri Gri Listeden çıktı
VAN

​Van'da öldürülen iki teröristten biri 'Gri Liste'den çıktı

Van'da öldürülen iki teröristten biri 'Gri Liste'den çıktı

KIRAN operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 300 bin TL ödülle Gri Listedeki Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu belirlendi

Haber Merkezi DHA
Van'da iki terörist etkisiz hale getirilmişti. (Arşiv)
Van'da iki terörist etkisiz hale getirilmişti. (Arşiv)

Van kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, "Gri Liste"de yer alan Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edildi.

AA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı jandarma komando ve jandarma özel harekat timlerince gerçekleştirilen, "KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu" operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 300 bin lira ödülle "Gri Liste"de yer alan Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu belirlendi.

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