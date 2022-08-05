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Van'da PKK/KCK'ya bir ayda 287 operasyon

Van Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik temmuzda 287 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda beş terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. 'PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'PKK/KCK terör örgütü propagandası yapma' suçlarından üç kişi de tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Vanda PKK/KCKya bir ayda 287 operasyon
PKK/KCK'ya operasyon.

Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'nın temmuz ayı içinde gerçekleştirdiği 287 operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 6 Temmuz'da Gürpınar ilçesi kırsalında 3, 26 Temmuz'da ise Özalp ilçesi kırsalında iki teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonlarda iki tabanca, dört AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, iki RPG-7 roketatar mühimmatına ait roket, bir Rus yapımı 9M131 güdümlü tanksavar fırlatma zarfı, bir havan mühimmatı, dört el bombası, patlamamış 203 milimetre çapında top mühimmatı, çeşitli boyutlarda 305 fişek, EYP yapımında kullanılan batarya blokları ve düzeneği, yapımı tamamlanmamış üç basma düzenekli EYP, iki telsiz, scop gece görüş ve termal kamera dürbünü, iki sinyal tespit cihazı, tablet, akıllı cep telefonu ve ses kayıt cihazı ile çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Öte yandan 'PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'PKK/KCK terör örgütü propagandası yapma' suçlarından gözaltına alınan 10 kişiden üçü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; üçü adli kontrol şartıyla olmak üzere yedisi ise serbest bırakıldı.

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme 2 Operasyonu' başlatıldı
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Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme 2 Operasyonu' başlatıldı
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme 2 Operasyonu' yapıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen ve 15 Ağustos öncesinde eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon başlatıldı. Şüphelilerin 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundaklama, molotoflu ve taşlı saldırı olaylarına karıştıkları ve bu nedenle terör örgütü üyeliği suçlarından işlem gördükleri belirlendi. Zanlıların adreslerine şafak vakti 'Temizleme 2' adı verilen operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere 'koçbaşı' kullanılarak girildi. Dron destekli operasyona yaklaşık 250 polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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