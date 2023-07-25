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Van'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerinin Çatak kırsalında yaptığı aramada tespit edilen terör örgütü PKK'lıların kullandığı sığınakta amonyum nitrat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınak, kullanılamaz duruma getirildi. 

12:36 . 25/07/2023 Salı
DHA
PKK'nın malzemeleri bulunan sığınak kullanılamaz hale getirildi

PKK'nın malzemeleri bulunan sığınak kullanılamaz hale getirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Çatak'ın Karataş Çukurları kırsalında arama tarama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi. Burada yapılan aramalarda, 6 kilo amonyum nitrat, 102 tüp, 15 metre elektrik kablosu, 3 akü ve muhteviyatı ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Tespit edilen barınak ve sığınaklar kullanılmaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler ise yerinde imha edildi.





 



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