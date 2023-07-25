Van'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Çatak'ın Karataş Çukurları kırsalında arama tarama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi. Burada yapılan aramalarda, 6 kilo amonyum nitrat, 102 tüp, 15 metre elektrik kablosu, 3 akü ve muhteviyatı ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Tespit edilen barınak ve sığınaklar kullanılmaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler ise yerinde imha edildi.