Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van'da polis helikopteri hamile kadın için havalandı

Van'da polis helikopteri hamile kadın için havalandı

15:166/03/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğum yapmak üzere olan kadın, Sikorsky helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Bahçesaray ilçesinde hasta vatandaşın acil olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesi gerektiği bilgisi üzerine; Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Sikorsky helikopter UMKE ekibiyle birlikte havalandı. Bahçesaray ilçesinden vatandaşı refakatçisiyle beraber alan ekip, Havacılık Şube Müdürlüğünde hazır bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde halkın can ve mal güvenliği için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği belirtildi.


#Van
#Polis Helikopteri
#Sikorsky
#Hamile Kadın

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çankırı iftar vakti 6 Mart Perşembe akşam ezanı saati