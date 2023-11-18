Van’da terör operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 27 Ekim-17 Kasım 2023 tarihleri arasında; Başkale ve Çatak ilçelerinde icra edilen operasyon ve arazi aramasında 1 adet Kalaşnikof, 1 adet makinalı tüfek, 2 adet keskin nişancı tüfeği, 6 mayın, 5 el bombası, bin 514 çeşitli mühimmat, 14 şarjör, 1 havan mermisi, 16 roket mermisi, 15 kilogram amonyum nitrat, 34 adet mutfak tüpü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.