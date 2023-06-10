Van'da terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla Çatak ilçesi kırsalında, terör örgütüne yönelik Şehit Jandarma Er Musa Çatalbaş operasyonu düzenlendi.