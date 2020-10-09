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Gündem Vanda toprak altından PKKlı teröristlerin kullandığı roketatar mühimmatı çıktı
VAN

Van'da toprak altından PKK'lı teröristlerin kullandığı roketatar mühimmatı çıktı

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı roketatar mühimmatı ve yaşam malzemeleri bulundu. Valilikten yapılan açıklamada mühimmatların olay yerinde imha edildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Van'da, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Van'da, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Barış Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Mehmetçik PKK'ya göz açtırmıyor: Haftanin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:20
Mehmetçik PKK'ya göz açtırmıyor: Haftanin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtilerek, 'Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi' ifadesine yer verildi. Açıklamada, operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği de vurgulandı.


Mühimmatlar olay yerinde imha edildi

Operasyonda, 3 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 3 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı sevk fişeği, 1 büyük telsiz ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mühimmat olay yerinde imha edildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

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