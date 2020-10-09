Van'da toprak altından PKK'lı teröristlerin kullandığı roketatar mühimmatı çıktı

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MSB: Öz topraklarını geri kazanma mücadelesi veren Azerbaycan'ın yanındayız

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ve doğrudan sivilleri hedef alarak savaş suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınadığımızı tekrar belirtmek istiyoruz. Tüm imkânlarımızla, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını kullanan, kendi öz topraklarını geri kazanma mücadelesi veren Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yanında olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz" denildi.