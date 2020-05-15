Van'daki alçak saldırıya 38 gözaltı

PKK’lı teröristler, Van’da karantinaya alınan Eğribelen Mahallesi’ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu’na pusu kurmuş, aracı takip ederek uzun namlulu silahlarla ateş açmıştı. Alçak saldırıda belediye çalışanı Yıldırım Demir ile yolda araca binen Kinyaz Karalıoğlu adlı vatandaş hayatını kaybetmişti.

GÜNDEM Hain saldırıya tepkiler peş peşe geldi: Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!

Van Valiliği, Vefa Sosyal destek ekibine uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıya ilişkin, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçlerinin, olayla ilgisi olduğu değerlendiren 38 kişiyi gözaltına alındığını duyurdu.

GÜNDEM Vefa ekibine pusu: Hainler uzun namlulu silahlarla saldırdı

Bölgeden kaçıp izlerini kaybettirdiler

Yapılan açıklamada, “14 Mayıs 2020 günü pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi’ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Ekibi, yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştı. Bu menfur saldırıda 2 vatandaşımız şehit olmuş, bir vatandaşımız ise saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu. Saldırganlar olay sonrası bölgeden kaçarak izlerini kaybettirmişti. Saldırının hemen ardından zanlıların yakalanması için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı. İlçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, olayla ilgisi olduğu değerlendiren 38 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların sorguları devam ederken, güvenlik güçlerinin operasyonları da aralıksız devam etmektedir” denildi.

HDP İlçe Başkanı ve 5 yöneticinin de gözaltında olduğu öğrenildi.