Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Vandaki alçak saldırıya 38 gözaltı
VAN

Van'daki alçak saldırıya 38 gözaltı

Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik saldırıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

PKK’lı teröristler, Van’da karantinaya alınan Eğribelen Mahallesi’ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu’na pusu kurmuş, aracı takip ederek uzun namlulu silahlarla ateş açmıştı. Alçak saldırıda belediye çalışanı Yıldırım Demir ile yolda araca binen Kinyaz Karalıoğlu adlı vatandaş hayatını kaybetmişti.

Hain saldırıya tepkiler peş peşe geldi: Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!
GÜNDEM
Hain saldırıya tepkiler peş peşe geldi: Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!
  • Van Valiliği, Vefa Sosyal destek ekibine uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıya ilişkin, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçlerinin, olayla ilgisi olduğu değerlendiren 38 kişiyi gözaltına alındığını duyurdu.

Vefa ekibine pusu: Hainler uzun namlulu silahlarla saldırdı
GÜNDEM
Vefa ekibine pusu: Hainler uzun namlulu silahlarla saldırdı

Bölgeden kaçıp izlerini kaybettirdiler

Yapılan açıklamada, “14 Mayıs 2020 günü pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi’ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Ekibi, yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştı. Bu menfur saldırıda 2 vatandaşımız şehit olmuş, bir vatandaşımız ise saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu. Saldırganlar olay sonrası bölgeden kaçarak izlerini kaybettirmişti. Saldırının hemen ardından zanlıların yakalanması için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı. İlçe merkezi ve çevre mahallelerde birçok adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, olayla ilgisi olduğu değerlendiren 38 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların sorguları devam ederken, güvenlik güçlerinin operasyonları da aralıksız devam etmektedir” denildi.

HDP İlçe Başkanı ve 5 yöneticinin de gözaltında olduğu öğrenildi.


Abone Ol Google News
Aşıyı hayvanlarda deniyoruz

Aşıyı hayvanlarda deniyoruz

​Bakan Pakdemirli'den heyecanlandıran koronavirüs aşısı açıklaması.
Polisi çileden çıkardılar

Polisi çileden çıkardılar

​Daha önce 3 kez ceza kesilen minibüsçü yine yakalandı.
Alçak saldırıya38 gözaltı

Alçak saldırıya
38 gözaltı

​İhtiyaç sahiplerine yardım götüren vefa ekibine saldırmışlardı...
Haziranda başlıyor

Haziranda başlıyor

​TCDD hızlı tren seferleri için başlangıç tarihi verdi.
Sağlık Bakanlığı'ndan<br> normalleşme rehberi

Sağlık Bakanlığı'ndan
normalleşme rehberi

13 başlık altında uyulacak adımlar tek tek belirtildi.
Ağustosta başlayabilir

Ağustosta başlayabilir

​​Şenes Erzik, liglerin başlangıcını değerlendirdi.

Albayrak'tan<br>Pakistan'da seferberlik

Albayrak'tan
Pakistan'da seferberlik

​Hijyenik hizmet vermek için tüm tedbirler alındı.

Bir ihmal üç can aldı

Bir ihmal üç can aldı

​Cenaze namazı kılınan köyde ölü sayısı yükseliyor.

HDP'li 4 başkan gözaltına alındı

HDP'li 4 başkan gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığınca 3 belediyeye görevlendirme yapıldı.
Fark edilince vermeyi durdurdular

Fark edilince vermeyi durdurdular

​Büyükşehirlerden kaçmak için çiftçi belgesine akın ettiler.
74 günde<br> iade edilecek

74 günde
iade edilecek

​Koronavirüs nedeniyle tatilini iptal edenler dikkat.
Salgın sürecinde<br> pes dedirten olay

Salgın sürecinde
pes dedirten olay

Kaçak villa için iskeleye ray döşemişler.
Camilere dönüyoruz!

Camilere dönüyoruz!

Ali Erbaş: 12 Haziran'dan itibaren avlularda ibadet edilmeye başlanacak.
İkinci katta<br> asılı kaldı

İkinci katta
asılı kaldı

​Korona şüphelisi hastaneden kaçmaya çalıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.