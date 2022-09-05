Van'daki Kırgız Türkleri ülkelerinin 31. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

Katılımcıların ilgiyle izlediği oyunun ardından Kırgız sanatçılar konser verdi, Genç Keneş Kırgız Dans Ekibi de geleneksel kıyafetlerle Kırgız oyunlarını sergiledi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte dombra, komuz ve bağlama eşliğinde müzik dinletisi sunuldu.

Etkinliğe katılan fotoğraf tutkunları da bu anları fotoğraf karelerine yansıtmak için çaba sarf etti.

Genç Keneş Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Hakan Vatan, Kırgızistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ve egemenlik yıl dönümü kutlamalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliklerle kültürel faaliyetleri ön plana çıkarmaya çalıştıklarını belirten Vatan, "Kırgızistan'dan gelen devlet sanatçımız bir konser verdi. Genç Keneş dans ekimiz de yöresel danslarını sergiledi. Kültürümüzü hem gelecek nesillere hem de misafirlerimize tanıtmaya çalışıyoruz." dedi.

REKLAM

Geleneksel oyun.

Mahalle sakinlerinden Melek Tanyeli de ülkelerinin bağımsızlık yıl dönümünü kutladıklarını ifade ederek, "Misafirlerimizle güzel vakit geçirdik, çok eğlendik. İlk defa böyle bir etkinlikte yer aldık. Aylarca bu etkinlik için hazırlanmıştık. Çok güzel oldu." diye konuştu.

Fotoğraf tutkunu Emine Galiç Şengöz de "Ulupamir halkı kendi kültürlerine özgü gösteriler düzenledi. Biz de arkadaşlarımızla buraya gelip kültürlerini daha yakından tanıma ve gösterileri fotoğraflama imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ Bakan Akar Türk devletleri bakanlarıyla bir araya geldi