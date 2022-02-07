Van'daki operasyonlarda üç şüpheli gözaltına alındı.

Bundan sonra daha bir büyümek ve seri üretime girmek istiyorum. Sabun denildikçe akla Hatay, Safranbolu, Siirt, Mardin gelir. Suyumuz bu kadar güzelken neden biz bunu memleketimize taşımayalım ki. Bu memlekete bunu taşımak istiyorum. Bunun seri üretimine geçmek istiyorum. Seri üretime geçip torbalarla sabun üretmek istiyorum. Van Gölü suyu ile yurt dışına kadar ihraç etmek istiyorum” şeklinde konuştu.