Van'dan yürek yakan haberler gelmeye devam ediyor: İki çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldı Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışma yürüttü. Batan kaçak göçmen teknesinde yapılan çalışmalarda 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 50'ye yükseldi.

Haber Merkezi 18 Temmuz 2020, 15:30 Son Güncelleme: 18 Temmuz 2020, 15:48 DHA