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Gündem Vandan yürek yakan haberler gelmeye devam ediyor İki çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldı
VAN

Van'dan yürek yakan haberler gelmeye devam ediyor: İki çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldı

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışma yürüttü. Batan kaçak göçmen teknesinde yapılan çalışmalarda 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 50'ye yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişinin daha cesedi bulundu.
Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişinin daha cesedi bulundu.

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 2 çocuğun daha cesedine ulaşıldı.

  • Bölgede gün içinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 3 kişinin cesedini bulan ekipler, devam eden çalışmalarda 2 çocuğun daha cenazesine ulaştı.

Bugün çıkarılanlarla birlikte ulaşılan ceset sayısı 50'ye yükseldi.

Cesetler, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Van'dan acı haberler gelmeye devam ediyor
GÜNDEM
Van'dan acı haberler gelmeye devam ediyor

Olay

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

  • Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Soruşturma kapsamında aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

Van'da batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi
GÜNDEM
Van'da batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi

Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor: Sayı 25'e ulaştı
GÜNDEM
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor: Sayı 25'e ulaştı
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