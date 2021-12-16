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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde gerçekleştirdikleri eylemlerine bu hafta da devam etti. Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" ve "Dağları kurtlara kuşlara bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

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Haber Merkezi AA
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Van'da evlat nöbetinde olan aileler.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Saliha Mert, AA muhabirine, yaklaşık bir yıldır HDP'nin önünde olduklarını ama partililerin müzik çalarak seslerini bastırmaya çalıştıklarını söyledi.

Oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Mert, "Biz yılmıyoruz, bıkmıyoruz ve gitmiyoruz. HDP, sen beni görüyorsun. Senin vicdanın sızlasın, sen hırsızsın, bebeğimi vereceksin. Ben evladımı almadan buradan gitmeyeceğim. Senden korkmuyorum, senin kapındayım, yüzün varsa çık bak yüzüme. Katilsiniz." dedi.

Annelerden Güllü Ereğli de 7 yıldır çocuğundan haber alamadığını, evladının özlemiyle yaşadığını dile getirdi.

Üniversite öğrencisi oğlunun öğretmen olmak istediğini anlatan Ereğli, "HDP onun hayallerini çaldı. Oğlumu HDP'den istiyorum. Allah HDP'yi kahretsin. HDP Kürtleri savunduğunu söylüyor ama yalan. Kürt düşmanıdır. Gençleri hep Kandil'e göndermiş, bu partinin ülkeye ne faydası var. Oğlum gel devlete teslim ol. Devletimiz büyük bir devlet. Onlar seni kandırdı. Dağa götürüp seni de bizi de perişan etti." diye konuştu.

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