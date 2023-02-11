Vanlı çocukların depremzedelere gösterdiği misafirperverlik yürekleri ısıttı

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Vanlı çocuklar depremzedelere misafirperverlik gösterdi.
Van'ın Erciş ilçesindeki çocuklar, kumbaralarında biriktirdikleri paralarla satın aldıkları oyuncakları ilçedeki yurtlara yerleştirilen depremzede çocuklara dağıttı, onlarla oyunlar oynadı.
Erciş'te, Kahramanmaraş merkezli 7.4 ve 7.7 büyüklüğündeki, 10 ili etkileyen depremden etkilenen vatandaşlar misafir ediliyor.
Ercişli çocuklar kumbaralarındaki birikimleriyle depremzede çocuklara oyuncak, gofret, bisküvi ve çikolata ikramında bulundu.
Aileleriyle, yurtlara yerleştirilen depremzedeleri ziyaret eden çocuklar, deprem bölgesinden gelen çocuklarla oyunlar oynadı, onlara yanlarında getirdikleri oyuncakları hediye etti.
Depremden sonra ailesiyle Gaziantep'ten Van'a geldiğini söyleyen Zeynep Can, "Yeni arkadaşlarımızla tanıştık ve onlara misafirliğe gittik. Bize yeni oyuncaklar getirdiler. Onlarla oyunlar oynadık. Destekleri için çok teşekkür ederiz." dedi.
Vanlı yardımsever çocuklardan Elif Lamia Çağan da depremzedeleri ziyaret etmek için yurda geldiklerini belirterek, "Kumbaralarımızda biriktiğimiz paralarla onlara oyuncak aldık. Oyunlar oynayarak keyifli vakit geçiriyoruz. Onları evimize davet ettik. Misafirimiz olacaklar." diye konuştu.
Erciş ilçesine gelen depremzedelere destek olmak istediklerini aktaran Yasemin Karaca ise "2011'de biz de deprem gördük. Çok acı bir şey olduğunu biliyoruz. Onlara elimizden geldiğince yardım etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.