Vapur seferine ramazan düzenlemesi

Şehir Hatları, 18 Mayıs-14 Haziran tarihlerinde Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar vapur seferlerinin tarifelerinde yeni düzenlemeye gitti.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca her gün İstanbullulara kolay, rahat ve geç saatlere kadar deniz ulaşımının erişimini sağlamak amacıyla "Ramazan Sefer Tarifesini" yolcuların hizmetine sundu.