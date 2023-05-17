Vatan Partisi'nin, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimindeki siyasetini, emperyalizme karşı bağımsızlık ve üretim devrimi mevzisinden belirlediğini kaydeden Perinçek, bugün Türkiye'nin ekonomide, güvenlikte ve kültürel alanda Batılı emperyalistlerin dayatmalarına karşı direnme ve özellikle ABD-İsrail eksenli tehditlere karşı hem içeride hem sınır ötesinde silahlı mücadele sürecinde olduğunu söyledi.

"Cumhurbaşkanı adaylarından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan projesinde alet rolünü üstlenmiştir. Bu kapsamda PKK ve FETÖ terör örgütleriyle açıkça işbirliği yapmaktadır. Küresel merkezlerden yönetilen bölücü ve yobaz örgütleri CHP listelerinden Meclis'e taşımıştır. Kılıçdaroğlu, milli devleti ve Türk ordusunu tasfiye, küresel finans merkezlerine kölelik, kültürel çürüme, 15-16 Temmuz'un intikamını alma ve kaos programının adayıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise düşman ile dost arasındaki denge siyasetine ve ekonomide Batı denetimindeki yalpalamalarına karşın emperyalist planların hedefindedir, bu bağlamda Türkiye cephesindedir."

"Cumhurbaşkanı adaylarından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan projesinde alet rolünü üstlenmiştir. Bu kapsamda PKK ve FETÖ terör örgütleriyle açıkça işbirliği yapmaktadır. Küresel merkezlerden yönetilen bölücü ve yobaz örgütleri CHP listelerinden Meclis'e taşımıştır. Kılıçdaroğlu, milli devleti ve Türk ordusunu tasfiye, küresel finans merkezlerine kölelik, kültürel çürüme, 15-16 Temmuz'un intikamını alma ve kaos programının adayıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise düşman ile dost arasındaki denge siyasetine ve ekonomide Batı denetimindeki yalpalamalarına karşın emperyalist planların hedefindedir, bu bağlamda Türkiye cephesindedir."

Perinçek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bilmiyorum siz 'geri gönderme' diye ifade ettiniz yani bunları trenlere, otobüslere bindirip postalama şeklinde bir program Türk karakterine, bizim milliyetçiliğimize yakışmaz. Komşuluk açısından da utanç verici bir çözüm olur. Bunlar, anladığıma göre son rauntta daha çok Sinan Oğan oylarını okşamak için birdenbire paldır küldür düşünmeden icat edilmiş çözümler daha doğrusu çözümsüzlükler olarak gözüküyor.'' şeklinde konuştu.