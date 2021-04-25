Vatandaşın sağlığını hiçe sayıyorlar: Diyarbakır’da son kullanma tarihi geçen çocuk mamaları, süt ve süt ürünleri ele geçirildi

Bağlar Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle gıda denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelindeki iş yerleri ve firmalara yönelik gerçekleştirilen kontrollerde 20 kilogramdan fazla açık süt, kullanma tarihi geçen çok sayıda süt ve süt ürünleri, bisküvi çeşitleri ile çocuk mamaları tespit edildi. Tarihi geçmiş ürünler imha edilirken, bu ürünleri satan işletmeler hakkında yasal işlem uygulandı.
İHA
Tarihi geçen çocuk mamaları, süt ve süt ürünleri ele geçirildi.
"Vatandaşımızın sağlığını korumak için hassas davranıyoruz"
Ele geçirilen ürünler ekipler tarafından teslim alındıktan sonra imha edildi. İşletme sahipleri ve çalışanları kurallara uymaları konusunda bilgilendiren gıda denetim ekipleri, eksikleri olan esnafları da uyardı.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı koşullarda hazırlanan gıdaları tüketmesi için denetimlerin yoğunlaşarak devam edeceğini söyledi. Beyoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına gereken her türlü hassasiyeti gösteriyoruz" dedi.
HAYAT
Tavsiye edilen tüketim tarihi ile son kullanma tarihi aynı şey değil: Tonlarca gıda çöpe gidiyor
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Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dogankent Mahallesi'nde bir marketin son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti ve kıyma sattığı ihbarı üzerine harekete geçen Adana Kasaplar Odası, Yüreğir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle markete baskın yaptı.
Market içerisindeki dondurma dolabını açan ekipler, tarihi geçmiş ve bozulmuş kilolarca tavuk, et ve kıymayla karşılaştı.
Tek tek ürünlerin tarihlerini kontrol eden ekipler, tamamının tarihinin geçtiğini ve üzerinde etiket olmayan onlarca kıymanın ise bozuk olduğunu tespit etti.
Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine yaklaşık 250 kilogram ete, imha edilmek üzere el konuldu.
Yabancı uyruklu iş yeri sahibi Abdulaziz Safiye’ye, tarihi geçen ürün satmak ve etiketsiz et sattığı için 7 bin 250 lira para cezası kesildi.
Bu sırada hijyen kurallarını hiçe sayan iş yeri sahibinin rahat tavırları ise dikkat çekti.
Öte yandan markette bulunan ürünlerin hijyen kurallarına aykırı olduğu ve bir dolabın üzerinde açık vaziyette baklava satışı yapıldığı da gözlendi.
Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
Markette gıda terörü: Dondurma dolabını açan ekipler gözlerine inanamadı
Adana Kasaplar Odası'na gelen bir ihbar üzerine Yüreğir ilçesindeki bir markete baskın düzenlendi. Zabıtayla birlikte işyerinde yapılan denetimde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulduğu belirlenen, satışa hazır vaziyetteki 250 kilo et ve tavuğa el konuldu. Tarihi geçen ve üzerinde etiket bulunmayan et ve tavuklar, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince götürülerek imha edildi. İş yerine ise tarihi geçen ürün satmak ve etiketsiz et sattığı için 7 bin 250 lira para cezası kesildi.
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Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmezi olan acı biber 'isot' koronavirüs sürecinde bağışıklığı güçlendirdiği açıklamalarıyla daha fazla talep görmeye başladı. İsot satıcıları ise talebin arttığı süreçte, vatandaşları hileli ürün tüketmemeleri konusunda uyardı.
İsot satıcılarından Hüseyin Korkmaz, bazı kişilerin ucuza mal etmek adına çeşitli hilelere başvurduğunu ve talaş tozunun renklendirici ile isot görünümünde sattığını belirterek, Bu şekilde alınan isot, tüketicinin cebine de sağlığına da zarar veriyor. Gerçek isot tanınan ve bilinen satıcılardan alınmalıdır dedi.
Şanlıurfa denince akla gelen ürünlerden olan isot; aroması ve lezzeti ile mutfakların vazgeçilmezleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde de vücut direncini arttırdığı için tüketimi artan isotta, hileye de başvurulmaya başlandı. Birçok tüketici yediği isotun tadı ve aromasından şikayet edince, satıcılar da vatandaşlara uyarıda bulundu.
Şanlıurfalı isot satıcıları, kentte üretilen isotun yemeklere verdiği tadın yanı sıra şifa olduğu görüşünü savunuyor. Biberin toplanıp, çöplerinden arındırılıp kurutulup, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra tuz ve zeytinyağı ile karıştırılarak isot elde ediliyor.
Kendine has aroması ve kokusu ile isotun diğer biberlerden ayırt edilmesinin kolay olduğunu anlatan satıcılar, İsotun acı bir kokusu vardır ve hemen bunu hissedersiniz. Tadına baktığınızda ise tatlı bir acılığı vardır ve mideyi yakmaz. En kolay şekilde gerçek isot bu şekilde anlaşılabilir dedi.
Kentteki isot satıcılarından Hüseyin Korkmaz, hileye başvuranların insanların cebinin yanı sıra sağlığıyla da oynadığını söyledi. Farklı kentlerde isot adı altında satılan ürünlerin hileli olduğunu ifade eden Korkmaz, Şanlıurfa dışında isot diye satılan ürünlerin bizim isot ile bir benzerliği yok.
Ucuza mal etmek için zeytinyağı yerine pamuk yağları kullanılıyor. Bunun dışında biber yerine de talaş tozu kullanıldığını biliyoruz. Bu talaş tozlarını da renklendirici ile isot görünümüne dönüştürüyorlar. Vatandaşlarımız maalesef renklendirilmiş talaş tozu yiyor. Bu hem ceplerine hem de sağlıklarına zarar veriyor. İsot alırken rengine, kokusuna ve yağına bakılması gerekiyor. Vatandaşlarımız mağdur olmamak için bilinen yerlerden alışveriş yapmalarını istiyoruz diye konuştu.
İsot satıcılarından İsmail Doney, isotun birçok yemeğin olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Hem yemeklerde hem de salatalarda tercih edilen isota, koronavirüs sürecinde ilginin arttığını anlatan Doney, İyi isot almak için nemine ve yağ oranına bakmak gerekiyor. Son zamanlarda vücut direncini arttırdığı için koronavirüs sürecinde satışlarımız arttı. Yurt içi ve yurt dışından çok fazla sipariş alıyoruz dedi.
İsotun insan sağlığına çok iyi geldiğini ifade eden Ahmet Başıbüyük ise ve birçok kişinin koronavirüs sürecinde isot tüketimine yönelmesiyle satışların arttığını kaydetti.
Gıda teröristlerinden akılalmaz hile: İsot yerine vatandaşa neler yediriyorlarmış
Gıda teröristleri vatandaşın sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor. Bazılarının vazgeçemediği acı biber isota, koronavirs döneminde talep patlaması yaşanınca fırsatçılar harekete geçti. İsot satıcılarından Hüseyin Korkmaz, bazı kişilerin ucuza mal etmek adına çeşitli hilelere başvurduğunu ve talaş tozunun renklendirici ile isot görünümünde sattığını belirterek, "Bu şekilde alınan isot, tüketicinin cebine de sağlığına da zarar veriyor. Gerçek isot tanınan ve bilinen satıcılardan alınmalıdır" dedi.
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Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gelen bir ihbarı değerlendiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Nusratiye Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde faaliyet gösteren gıda, et ve şarküteri dükkanına operasyon yaptı. Zabıta ekiplerinin; M.Ö. adlı bir kişi tarafından ruhsatsız faaliyet gösterdiğini tespit ettiği iş yerinin soğuk hava deposu ve mutfak bölümünde yaptıkları kontrolde, içeriden çok ağır bir koku geldiği ve kokuya rengi değişmiş ve ağır şekilde kokuşmuş kilolarca et, kemik ve süt ürünlerinin sebep olduğu tespit edildi.
Akdeniz Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, Akdeniz İlçe Tarım Müdürlüğünden uzmanlar ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı operasyonda, işletmenin soğuk hava deposunda yapılan kontrollerde; mühür, menşei, kesim raporu, fatura ve irsaliye bilgileri olmayan 52 kilogramlık 3 adet koyun karkası, 74 kilogram sucuk harcı, 25 kilogram iç yağı karışımı ve yaklaşık 10 kilogram koyun sakatatı ele geçirildi.
Yapılan ilk kontrollerde, ele geçirilen ve menşei belli olmayan bu etlerin kokuşmaya başladığı ve insan sağlığı için tehdit oluşturması nedeniyle imhasına karar verildi. Soğuk hava deposunda ayrıca, kokuşmuş ve bozulmuş 90 kilogram peynir de ele geçirilirken, işletmenin mutfak kısmında ise yaklaşık 266 kilogram rengi ve kokusu değişmiş salça gören ekipler, imha için hepsine el koydu. Halk sağlığını hiçe sayan iş yeri sahibi hakkında tutanak yazılarak yasal işlem başlatıldı.
Etlerin teknik açıdan kontrolünün yapılması amacıyla uzmanlar tarafından numuneler alınırken, ele geçirilen kilolarca bozulmuş ve kokmuş et, kıyma, sucuk, peynir ve salça, zabıta aracına yüklenerek kent merkezinin dışında kırsal bir bölgeye götürüldü. İnsan yerleşiminden uzak olan bu bölgede, iş makinesi yardımıyla bir çukur açan zabıta ekipleri, kokmuş ve bozulmuş ürünleri çukura atıp benzin dökerek yaktı ve üzerini toprakla örttü.
Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, zabıta ekiplerinin ele geçirdiği kilolarca bozulmuş gıda ürünü hakkında yaptığı açıklamada; kim olursa olsun toplumun sağlığını, huzur ve esenliğini tehdit edenlere kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerinin altını çizdi. Halkın sağlığı ile oynayanlara karşı gerekli yasal yaptırımların gecikmeden uygulanacağını kaydeden Başkan Gültak; zabıta ekiplerinin de vatandaşların huzuru ve esenliği için gece-gündüz demeden sahada olacağını vurguladı.
Başkan Gültak; vatandaşlara da bir çağrıda bulunarak, güvenilir, temiz ve sağlıklı bulmadıkları iş yeri ve işletmelerden alışveriş yapmamalarını istedi.
Mersin’de gıda terörü: Kilolarca kokmuş et, kıyma, peynir ve salça ele geçirildi
Mersin'de kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde, kilolarca kokmuş et, sucuk, kıyma, peynir ve salça ile küflenmiş kemik ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, kokmuş ürünler yakılarak imha edildi.
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Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentte gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişi sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri pandemi sürecinde de büyük bir titizlikle yürütülüyor.
Kocasinan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından ’Alo Gıda 174’ hattına gelen bir şikayet ve ihbarın değerlendirilmesi üzerine ilçe sınırları içerisinde bulunan bir adreste yapılan resmi kontrolde, işletmenin onaysız olarak sağlıksız koşullarda süt ürünleri ürettiği tespit edildi.
İşletmede insan tüketimine uygun olmayan, izlenebilirliği sağlanamayan ve onaysız olarak üretilen yaklaşık 2 ton süt ürünü yediemine alınırken, yaklaşık 1.5 ton süt ürünü kontrol görevliler nezaretinde belediye çöplüğünde imha edildi.
Ayrıca, işletmeye de 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari yaptırım kararı uygulanarak, işletmenin faaliyeti durduruldu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Müdürlüğümüz bir taraftan pandeminin etkileri ile mücadele ederken diğer taraftan da gıda teröristlerine göz açtırmamaya devam etmektedir.Yapılan denetimlerin amacına ulaşması için tüm vatandaşlarımızın bilinçli ve dikkatli birer tüketici olmaları, aldıkları ürünlerin etiket bilgilerini mutlaka okumaları, dökme olarak tabir edilen menşei belli olmayan veya şüpheli olan gıdalara yönelmemeleri gerekmektedir. Halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için sürekli ve etkin gıda denetimlerimiz devam etmektedir denildi.
Gıda terörüne suç üstü: 1.5 ton süt ürünü imha edildi
Kayseri'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde sağlıksız koşullarda süt ürünleri üretilen firmanın ürünlerine el konuldu. 1 ton süt yediemine alınırken, 1.5 ton süt ürünü ise imha edildi.