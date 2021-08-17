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İSTANBUL

Vatanımıza geldik rahatız

Türkiye, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarını tahliye etti. Taliban’ın başkent Kabil’e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı Afganistan’da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için operasyon başlattı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatanımıza geldik rahatız ​
Kabil’den gelen Türk vatandaşlarına koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı’na indikten sonra test yapıldı.

Türkiye, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarını tahliye etti. Taliban’ın başkent Kabil’e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı Afganistan’da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için operasyon başlattı. Bu kapsamda THY’nin yolcu uçağı Kabil’e gitti. Türk vatandaşlarını Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndan alan “TC-JJM” kuyruk tescilli “Boeing 777-300 ER” tipi uçağı saat 11.45’te Kabil’den İstanbul’a hareket etti. “TK 707” sefer sayılı uçak, 324 yolcusuyla saat 16.55’te İstanbul Havalimanı’na indi. Kabil’den gelen Türk vatandaşlarına koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı’na indikten sonra test yapıldı.

3 SAAT UÇAKTA BEKLEDİK

Afganistan’dan gelen Türk vatandaşları evlerinde karantinaya girecek, 7. günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek.

  • Yurda gelmekten mutlu olduklarını belirten Musa Mutlu isimli vatandaş, “Dün Kabil’e Taliban girdi, yolları kestiler. Bizi alıp havalimanına getirdiler. Sonra THY bizi aldı. 3 saat uçağın içinde bekledik. Afganlar piste girmişlerdi. Türk askerleri alanı temizledikten sonra kalkış yaptı uçak. Vatanımıza geldik rahatız. Türk elçiliğimizden ve devletimizden Allah razı olsun” dedi. Uçaktan inen elçilik görevlisi Şenol Çelik ise, “Bombalar patladı. Güvenlik sorunu yaşadığımız anlar oldu. İnsanlar kendilerini uçağın önüne attılar. Heyecanlı bir yolculuk oldu. Çok şükür vatanımıza geldik. Uçaklar geri dönecek diye korktuk. İnsanlar kendilerini uçağın önüne atıyor. Üzücü şeyler yaşadık. O insanlara da üzüldük. İnsan böyle durumlarda vatanının değerini daha iyi anlıyor. Vatanımız var olsun” dedi.

324 vatandaşımız Kabil’den tahliye edildi

Afganistan'dan tahliye edilen Türkler, Kabil Havalimanı'nda yaşananları görüntüledi. Görüntülerde havalimanı pistlerinde yüzlerce kişi yer alıyor. Türk askerlerinin, THY uçağının kalkışı sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görülüyor.

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