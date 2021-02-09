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ANKARA

​Ve yolunu ayırdı: CHP’de siyasi dengeleri altüst edecek istifa

Ve yolunu ayırdı: CHP’de siyasi dengeleri altüst edecek istifa

HDP ile ittifak CHP’deki en büyük depreme yol açtı. Partinin son Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce istifa etti. Memleket Partisi’ni kurmaya hazırlanan İnce, CHP politikalarını sert sözlerle eleştirerek “FETÖ’cüleri koruyanlarla yolumu ayırıyorum. ‘Türkiye maalesef Azerbaycan’a yardım etti’ diyenlerle yolumu ayırıyorum. ABD’den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. ‘Ne işimiz var Libya’da?’ diyenlerden ayrılıyorum” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Muharrem İnce
Muharrem İnce

Memleket Partisi’ni kurmak için gün sayan eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, CHP üyeliğinden istifa etti. İnce, dün Ankara’da basın toplantısı düzenleyerek CHP’yi topa tuttu. Parti yönetimini ağır sözlerle eleştiren İnce şunları söyledi:

DEMOKRASİ YOK EDİLDİ

  • "Parti içindeki demokrasiyi yok edersen kimse sana inanmaz. Kendi partililerini kucaklamayanlar kimseyi kucaklayamaz. Dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir. ‘İstifa etmelisin' deyip kendin istifa etmiyorsan o koltukta neden oturuyorsun? CHP kendi değerlerinden uzaklaşmıştır.”

Muharrem İnce: ABD’den demokrasi dilenenlerle,
OYNAT 02:46
Muharrem İnce: ABD’den demokrasi dilenenlerle, "Libya'da ne işimiz var" diyenlerle yolumu ayırıyorum
Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısıyla CHP'den ayrıldığını ilan etti. İnce 'ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ne işimiz var Libya'da' diyerek Mavi Vatanı kavrayamayanlarla, 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum' ifadelerini kullandı.

SAVRULMA YAŞIYOR

“CHP ideolojik savrulmalar yaşamaktadır, parti tabanı ile üyeler arasında derin uçurum oluşmuştur. Bugün yol ayrımında olduğumu biliyorum. Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atarken, ‘ömrüm CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçti’ diyenlerle kol kola girmişler. Ortada ilke ve değer yoktur. Liyakat yoktur.”

YOLUMU AYIRIYORUM

  • “Atatürk'e kefere diyenleri yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Sahte CHP’lilerle yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri koruyanlarla yolumu ayırıyorum. ‘Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti’ diyenlerle yolumu ayırıyorum. ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. ‘Ne işimiz var Libya'da?’ diyenlerden ayrılıyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ayrılarak Muharrem İnce'nin kuracağı partide yer alacağı öne sürülen vekiller ile görüştü
OYNAT 00:22
Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ayrılarak Muharrem İnce'nin kuracağı partide yer alacağı öne sürülen vekiller ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ayrılarak Muharrem İnce'nin kuracağı partide yer alacağı öne sürülen üç vekil ile görüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel'i Meclis'teki makamında kabul etti. Ellerindeki dosyalarla Kılıçdaroğlu'nun odasına giren üç milletvekilinin de CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın olduğu belirtildi.

3 MİLLETVEKİLİ KATILACAK

İnce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup yazarak parti yönetimini eleştiren ve CHP’den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in kendi partisine katılacağını açıkladı. İnce, "TBMM'de İYİ Parti'den sonra en büyük grup bizim olacak" dedi. Partinin ne zaman kurulacağı ve ismine ilişkin bir soru üzerine İnce, şunları söyledi: "Çok kısa sürede. Bir sonraki toplantımızı genel merkezimizde parti meclisi salonumuzda yapacağız. İsim, logo hepsi hazır. Sosyal medya hesaplarından tutun patent işlemlerine kadar her şey tamamdır. Ama onu biraz daha tabii bize yakışır bir şekilde açıklamamız lazım."

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