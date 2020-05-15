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VAN

Vefa ekibine pusu: Hainler uzun namlulu silahlarla saldırdı

PKK’lı teröristler, Van’da karantinaya alınan Eğribelen Mahallesi’ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu’na pusu kurdu. Aracı takip eden teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Hain saldırıda belediye çalışanı Yıldırım Demir ile yolda araca binen Kinyaz Karalıoğlu adlı vatandaş hayatını kaybetti. Valilik, yardımları dağıtan ekibin dönüş yolunda olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alçak pusuda, iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Alçak pusuda, iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Terör örgütü PKK, Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca pusu kurdu. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi’ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu’nu taşıyan araca uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

ARKALARINDAN YAKLAŞTILAR

Özalp Belediyesi ekibi, Eğribelen Mahallesi’ne Vefa Sosyal Destek grubu kapsamında 65 HD 084 plakalı araçla yardım götürdü. Vefa ekibi, köye yardım dağıttıktan sonra ilçe merkezine dönerken saldırıya uğradı. Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında gerçekleşen olayda, arkadan yaklaşan araç içindeki teröristler, yardım ekibinin bulunduğu araca uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırıda Özalp Belediyesi personeli Yıldırım Demir (64) ile ilçe merkezine dönerken yoldan araca aldıkları sivil vatandaş Kinyaz Karalıoğlu (60) şehit oldu. Özalp Belediyesi personeli Taner Temizel da yaralandı. Yaralı Temizel Özalp Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren araç olay yerinden kaçarken, saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

GIDA DAĞITMAYA GİTMİŞLERDİ

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, saldırıda yaralanan belediye çalışanını hastanede ziyaret etti.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, yaralı belediye personelinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “8 Mayıs tarihinde Eğribelen Mahallemizde 2 vatandaşımızın kovid 19 testlerinin pozitif çıkması üzerine mahallemiz karantinaya alınmıştı. Bugün Özalp Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Destek Grubu bünyesindeki Özalp Belediyesi’ne ait ekip oradaki 70 haneli mahalleye gıda dağıtmaya gittiler. Gıda dağıtıp geri dönerken Özalp merkeze 15 kilometre kala saldırıya uğruyor ekibimiz” dedi.

TÜM DEĞERLERİ İYİ DURUMDA

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sebahattin Çelik ise yaralıyı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne aldıktan sonra genel durumunu değerlendirdiklerini belirterek, “Çok şükür genel durumu iyi. Tüm değerleri iyi durumda. Hayati organlarına bir zarar ve hasar gelmemiş. Görüntüleme ve kan tetkikleri yapıldı. Genel durumu şu anda çok iyi. Herhangi bir cerrahi girişime de şu anda bu aşamada düşünülmüyor. Serviste durumunu takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

Teröristleri kollayanlar utansın!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırıda ölenler için başsağlığı diledi. Çavuşoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Dünya salgınla uğraşırken PKK’lı kalleşler Vefa Sosyal Destek Grubu mensubu iki vatandaşımızı görevi başında şehit etti. Bu alçak teröristleri koruyup kollayanlar utansın! Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak da, saldırıya tepki gösterdi. Albayrak, Twitter hesabından “Van’ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü. Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun” mesajını paylaştı.

Hesabı sorulacak

  • İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör saldırısına tepki gösterdi. Altun, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “PKK’lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı. Devletimiz bu hain terör örgütüne, mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır. Siyaset şemsiyesi altında PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine payanda olanlara da bunun hesabını hem devletimiz hem milletimiz soracaktır!” dedi.

Cehenneme sürüleceksiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyla ilgili olarak “Mübarek Ramazan gününde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubu’na saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz” değerlendirmesinde bulundu.

İNSANLIĞA SALDIRDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, da saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından, “Ölüm haberlerine en duyarlı olduğumuz salgın döneminde bugün şehit haberi aldık. PKK, Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca saldırdı. Evde kalan yaşlılarımıza yardım götüren iki kişi hayatını kaybetti. Terör, ’insanlık’ vasfına saldırdı. Başımız sağ olsun” mesajını paylaştı.

Terörün kökü kazınacak

  • MHP lideri Devlet Bahçeli, kalleş saldırıya ilişkin, “Van’ın Özalp ilçesinde karantinaya alınan bir mahalleden dönen Vefa Sosyal Destek Grubu’nun içerisinde bulunduğu araca saldırıp iki kardeşimizin şehadetine neden olan hainleri lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İnanıyorum ki, terörün kökü kazınacaktır” açıklamasında bulundu.
  • KARŞILIKSIZ KALMAYACAK
  • Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da saldırının karşılıksız kalmayacağı vurgulandı: “Terör örgütü PKK, vatandaşlarımızın ihtiyaçları için çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu’nun aracına kalleşçe saldırarak iki vatandaşımızı şehit etti. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Bu alçak saldırı karşılıksız kalmayacak, hesabı sorulacak.”

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, hain saldırıda yaralanan görevlileri ziyaret etti
OYNAT 01:41
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, hain saldırıda yaralanan görevlileri ziyaret etti
Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıda yaralanan belediye çalışanını ziyaret etti. Özalp Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde görev yapan belediyeye ait ekibin 70 haneli köye gıda dağıtmaya gittiğini kaydeden Bilmez, şunları söyledi, 'Ekip, oradan dönerken Özalp'a 15 kilometre kala saldırıya uğruyor. Ekibimizdeki bir görevlimiz olay yerine şehit oluyor. Yolda gelirken el kaldıran bir vatandaşı araca almışlar. O vatandaşımız da olay yerine şehit oluyor' dedi.


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