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ANKARA

Vekiller tatilde sahaya iniyor

TBMM Genel Kurulu'nda 11. Kalkınma Planı'nın görüşmeleri tamamlandı. Bu görüşmelerin ardından TBMM 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi. Meclis'in tatile girmesine rağmen bazı komisyonlar ara vermeden çalışmaya devam edecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) - Fotoğraf: Arşiv
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) - Fotoğraf: Arşiv

BÖLGELERİNDE OLACAKLAR

AK Partili Milletvekilleri de tatile girmeyerek, kendi seçim bölgelerindeki çalışmalara ağırlık verecek. Vekiller tatil döneminde seçim bölgelerinde olacak. Parti teşkilatlarının her kademesi ile bir araya gelecek olan vekiller, kendi sorumluluk alanlarında mahalle, ilçe ve il teşkilatları ile toplantılar gerçekleştirecek.

SEÇMEN TALEBİ DİNLENECEK

Vekiller kendi seçim bölgelerinde vatandaşlarla da bir araya gelecek. Özellikle 31 Mart yerel seçimlerinde oy kaybı yaşanan bölgelere gidecek olan vekiller vatandaşları dinleyecek. Vatandaşlara 17 yıllık AK Parti iktidarında yapılan çalışmaları ve kazanımlar bir kez daha anlatılacak. AK Partiye dargın olan seçmenin istek ve beklentileri dinlenecek.

RAPORLAŞACAK

AK Partili vekiller yaklaşık 2 ay sürecek olan bu çalışmalarını rapor haline getirerek genel merkeze sunacak. Yapılna bu çalışmalar sonucun da vatandaşın talep ve beklentileri doğrultusunda yeni dönemde meclisin çalışma takvimi ve öncelikli olarak ele alınacak konularda belirlenmiş olacak.

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