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Verilen söz tutuldu: 120 öğrenci tablet sahibi oldu

Verilen söz tutuldu: 120 öğrenci tablet sahibi oldu

17:273/06/2026, Çarşamba
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İstanbul/ Ümraniye
İstanbul/ Ümraniye

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Madenler TOKİ İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisini ilgiyle izleyen Başkan Yıldırım, gösterdikleri emek, disiplin ve başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek koro grubunda yer alan tüm öğrencilere tablet hediye edeceği sözünü verdi.

Verilen sözün ardından gerekli hazırlıklar tamamlandı ve koro grubunda yer alan 120 öğrenciye tabletleri düzenlenen programla teslim edildi. Öğrencilerin büyük sevinç yaşadığı törende, eğitimde fırsat eşitliğinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Ümraniye Belediyesi, çocukların ve gençlerin eğitim hayatına katkı sunmaya yönelik projelerini sürdürürken, başarıyı teşvik eden ve öğrencilerin gelişimini destekleyen çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.



#Ümraniye Belediyesi
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