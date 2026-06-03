Verilen söz tutuldu: 120 öğrenci tablet sahibi oldu

Verilen sözün ardından gerekli hazırlıklar tamamlandı ve koro grubunda yer alan 120 öğrenciye tabletleri düzenlenen programla teslim edildi. Öğrencilerin büyük sevinç yaşadığı törende, eğitimde fırsat eşitliğinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Ümraniye Belediyesi, çocukların ve gençlerin eğitim hayatına katkı sunmaya yönelik projelerini sürdürürken, başarıyı teşvik eden ve öğrencilerin gelişimini destekleyen çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.