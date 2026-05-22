38 bin 500 öğrenci katıldı: 18. Geleneksel Spor Oyunları coşkulu törenle sona erdi

14:3522/05/2026, Cuma
Toplam 2 bin 560 takımın yer aldığı spor oyunlarında 2 bin 953 müsabaka oynandı.
Ümraniye Belediyesi, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve 38 bin 500 öğrencinin katıldığı “18. Geleneksel Spor Oyunları Şehit Polis Şeyda Yılmaz Sezonu”, ödül töreni ve kapanış programıyla sona erdi. Başkan İsmet Yıldırım, sporculara ödüllerini takdim ederek, “Müsabakalara katılan tüm öğrenciler benim için şampiyondur” dedi.

Yaklaşık 6 ay süren organizasyona Ümraniye’deki resmî ve özel 172 okuldan toplam 38 bin 500 öğrenci katıldı. Futboldan basketbola, voleyboldan karateye, yüzmeden atletizme kadar 15 farklı branşta düzenlenen müsabakalarda öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

Toplam 2 bin 560 takımın yer aldığı spor oyunlarında 2 bin 953 müsabaka oynandı. Organizasyon boyunca Ümraniye’deki spor salonları ve tesisleri müsabakalara ev sahipliği yaptı. Kapanış programında dereceye giren sporculara toplam 307 kupa ve 4 bin 290 madalya takdim edildi. Program kapsamında gerçekleştirilen akrobasi, çember ve “Demir Adamlar” gösterileri de katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Ödül töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “İçinizde derece kazanan başarılı sporcularımız oldu. Ancak müsabakalara katılan tüm öğrenciler benim için şampiyondur. Spor yapan genç başımızın tacıdır. Çocuklarımızın sporla büyümesi ve daha modern alanlarda spor yapabilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

