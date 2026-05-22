38 bin 500 öğrenci katıldı: 18. Geleneksel Spor Oyunları coşkulu törenle sona erdi

Yaklaşık 6 ay süren organizasyona Ümraniye’deki resmî ve özel 172 okuldan toplam 38 bin 500 öğrenci katıldı. Futboldan basketbola, voleyboldan karateye, yüzmeden atletizme kadar 15 farklı branşta düzenlenen müsabakalarda öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

Toplam 2 bin 560 takımın yer aldığı spor oyunlarında 2 bin 953 müsabaka oynandı. Organizasyon boyunca Ümraniye’deki spor salonları ve tesisleri müsabakalara ev sahipliği yaptı. Kapanış programında dereceye giren sporculara toplam 307 kupa ve 4 bin 290 madalya takdim edildi. Program kapsamında gerçekleştirilen akrobasi, çember ve “Demir Adamlar” gösterileri de katılımcılardan yoğun ilgi gördü.