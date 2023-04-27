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Vesayetin kırıldığı günün 16'ncı yıl dönümü: Ömer Çelik'ten '27 Nisan e-muhtıra' paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından 27 Nisan muhtıra teşebbüsüne ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında, 27 Nisan muhtıra teşebbüsünün millet iradesine müdahale ahlaksızlığının örneklerinden biri olduğunu ifade eden Çelik, "Çeşitli eylem planlarının içine saklanmış vesayeti görecek kadar tecrübemiz var. Tüm bunlara da inşallah 14 Mayıs günü gereken cevabı vereceğiz." dedi.

20:01 . 27/04/2023 Perşembe
AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "27 Nisan muhtıra teşebbüsü, millet iradesine müdahale ahlaksızlığının örneklerinden biriydi." ifadesini kullandı.

Çelik, "27 Nisan e-muhtırası"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"27 Nisan muhtıra teşebbüsü, millet iradesine müdahale ahlaksızlığının örneklerinden biriydi." ifadesini kullanan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o zaman Başbakan olarak kararlı duruşuyla muhtıra olması beklenen girişimin kağıt parçasına döndüğünü belirtti.

"Bugün siyaset kurumu içinden daha sinsi vesayet biçimleri hazırlandığını görüyoruz"

Milli egemenliğe dönük en büyük saldırıların başında darbe ve muhtıraların geldiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi en büyük sıkıntılara bunlar sürüklemiştir. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu hükümet bir muhtıraya direnmiştir. Böylece muhtıra yoluyla milli iradeyi gasp etme dönemine son verilmiştir. Bugün siyaset kurumu içinden daha sinsi vesayet biçimleri hazırlandığını görüyoruz. Çeşitli eylem planlarının içine saklanmış vesayeti görecek kadar tecrübemiz var. Tüm bunlara da inşallah 14 Mayıs günü gereken cevabı vereceğiz."





#e-muhtıra
#27 Nisan
#Ömer Çelik
#vesayet
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