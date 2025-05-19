Vicdan gemisindeki 5 Türk dönüyor

Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait “Conscience (Vicdan)” adlı geminin mürettebatından beş Türk vatandaşının, Malta üzerinden Türkiye’ye geleceği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, gemideki tüm Türk vatandaşlarının Malta üzerinden Türkiye’ye dönüşü tamamlanacak. Söz konusu vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yardım gemisi, Malta açıklarında 2 Mayıs’ta yerel saatle 00.23’te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı. Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.