Vicdan gemisi yardım bekliyor

Gazze’ye uygulanan kuşatmanın kaldırılması için yola çıkan Vicdan Gemisi (Conscience), 2 Mayıs gecesi İsrail’in insansız hava aracı saldırısına uğramasının ardından denizde mahsur kaldı. Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (FFC) bağlı gemi, 75 saati aşkın süredir Malta açıklarında bekliyor. Ancak Malta hükümetinin, geminin hangi tersaneye çekileceği konusunda hâlâ net bir adım atmaması, mürettebatı ve yolcuları belirsizlik içinde bıraktı.





4 SAAT BOYUNCA YANDI

Malta’daki insan hakları aktivistlerini almak üzere sefere çıkan geminin denizde vurulduğunu belirten gemi yolcularından İsmail Songür, “Tepemizde dronlar uçuyordu, ardından gemiye bomba bırakıldı. Büyük sarsıntı yaşandı. Geminin su alacağından korktuk. Yangın çıktı, 4 saat boyunca söndürmeye çalıştık” ifadelerini kullandı. Şu anda gemide 5 mürettebat ve 6 yolcu olmak üzere toplam 11 Türk vatandaşı bulunduğunu belirten Songür, “Geminin en yakın tersaneye çekilerek tamir edilmesi gerekiyor. Hareket edecek halde değil. Bu konuda Malta hükümetinden destek istedik ama hala bize net bir cevap verilmedi. Hala müzakereler devam ediyor. Türk Dışişleri gemideki insanların tahliyesi için yardımcı olacaklarını söyledi. Biz de gemiyi güvenli bir tersaneye yanaştırıp öyle inmek gerektiğini ifade ettik” şeklinde konuştu.





ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Vicdan Gemisi'nin asıl hedefi, Mısır’ın El Ariş Limanı’nda bekleyen binlerce insani yardım TIR’ına dikkat çekmek olduğunu hatırlatan Songür, “Gazze sınırındaki yardımlar, Mısır hükümeti tarafından İsrail onayı beklenerek hâlâ içeri alınmıyor. Bu abluka sadece Gazze’yi değil, insanlığı da boğuyor. Biz bu sessizliği kırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Vicdan Gemisi’nin 12 ülkeyle birlikte hareket ettiği uluslararası koalisyon olduğunu ifade eden Songür, “Vicdan sahibi insanlar olarak özellikle saldırıların durması, insani yardımların geçişleriyle ilgili bir çalışma başlatmak istedik. İsrail’i çok iyi tanıyoruz, neler yapabileceğini iyi biliyoruz. O günlerde yaptığımız tüm tahminlerin neredeyse hepsi doğru çıktı” diye konuştu. Songür, “Dünyanın farklı devletlerinde farklı gemiler hazırlandı. Bu aksiyona devam edeceğiz” dedi.



