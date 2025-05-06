Vicdan gemisinde bulunan altı Türk vatandaşı yurda getirildi

Gazze'ye yardım götürmek amacıyla yola çıkan ve Malta açıklarında İsrail'in saldırısına uğrayan Vicdan isimli gemideki altı Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait "Conscience" isimli gemide yolcu olarak bulunan altı Türk vatandaşı 5 Mayıs'ta Malta üzerinden yurda gelişlerinin sağlandığı öğrenildi.

Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, gemide mürettebat olarak bulunan diğer Türk vatandaşlarının güvenli bir konuma nakli için Malta yetkilileriyle birlikte gerekli çalışmaların sürdürüldüğü de kaydedildi.