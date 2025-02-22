VIP kaçakçılar yakalandı: Kişi başı 6 bin dolar alıyorlarmış

Bu tespitler üzerine 19 Şubat'ta Adana ve Mersin'de operasyon başlatan ekipler, Mazlum K. ile babası Hüseyin K. (58), Ali Y. (31), Mehmet K. (44) ve Emrah A.'yı (39) adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 81 tüfek fişeği, 20 tabanca mermisi ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mazlum K., Ali Y. ve Mehmet K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Hüseyin K. ile Emrah A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.