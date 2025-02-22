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VIP kaçakçılar yakalandı: Kişi başı 6 bin dolar alıyorlarmış

VIP kaçakçılar yakalandı: Kişi başı 6 bin dolar alıyorlarmış

10:5822/02/2025, Cumartesi
DHA
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VIP göçmen kaçakçıları yakalandı.
VIP göçmen kaçakçıları yakalandı.

Yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen göçmenleri kişi başı 6 bin dolar karşılığında VIP minibüslerle batıdaki şehirlere taşıyan şüpheliler yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheliler teknik ve fiziki takiple deşifre edildi. Yaklaşık 9 ay süren takibin ardından şüphelilerin, Mazlum K. liderliğinde ülkeye yasa dışı yollarla giren Afgan göçmenleri, Van ve Ağrı'dan alıp, batıdaki kentlere götürdüğü belirlendi. Şüphelilerin, kaçak göçmenleri kişi başı 6 bin dolar karşılığında 'VIP' minibüslerde taşıdığı saptandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu tespitler üzerine 19 Şubat'ta Adana ve Mersin'de operasyon başlatan ekipler, Mazlum K. ile babası Hüseyin K. (58), Ali Y. (31), Mehmet K. (44) ve Emrah A.'yı (39) adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 81 tüfek fişeği, 20 tabanca mermisi ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mazlum K., Ali Y. ve Mehmet K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Hüseyin K. ile Emrah A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Ağrı
#Van
#VIP

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