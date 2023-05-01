Wagner Bahmut'tan çekilmekle tehdit etti

Rus basınına bir röportaj veren Prigojin, Bahmut’ta Ukrayna askerleri ile çatışmalar sonucunda şehrin büyük bir kısmını kontrol altına aldıklarını kaydederek, savaşçılarına verilen mühimmatın eksikliğine dikkati çekti. Prigojin, “Halihazırdaki durum Wagner’in sonunu getiriyor. Wagner şirketinin varlığı kısa bir süre sonra son bulacak. Biz tarih olacağız” şeklinde konuştu. Ukrayna ordusunun sürekli Bahmut’a yeni asker gönderdiğini söyleyen Prigojin, artık kendilerine mühimmat verilmediğini öne sürdü.