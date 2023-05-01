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Wagner Bahmut'tan çekilmekle tehdit etti

Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusundan gereken mühimmatın kendilerine verilmemesi halinde Ukrayna askerleri ile çatıştıkları Bahmut’tan savaşçıların bir bölümünü çekeceklerini söyledi.

04:00 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yevgeniy Prigojin, "Wagner şirketinin varlığı kısa bir süre sonra son bulacak. Biz tarih olacağız” dedi.

Yevgeniy Prigojin, "Wagner şirketinin varlığı kısa bir süre sonra son bulacak. Biz tarih olacağız” dedi.

Rus basınına bir röportaj veren Prigojin, Bahmut’ta Ukrayna askerleri ile çatışmalar sonucunda şehrin büyük bir kısmını kontrol altına aldıklarını kaydederek, savaşçılarına verilen mühimmatın eksikliğine dikkati çekti. Prigojin, “Halihazırdaki durum Wagner’in sonunu getiriyor. Wagner şirketinin varlığı kısa bir süre sonra son bulacak. Biz tarih olacağız” şeklinde konuştu. Ukrayna ordusunun sürekli Bahmut’a yeni asker gönderdiğini söyleyen Prigojin, artık kendilerine mühimmat verilmediğini öne sürdü.




#Rusya
#Ukrayna
#Wagner
#Bahmut
#Rusya-Ukrayna savaşı
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