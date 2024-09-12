X Space odasında kız çocuklarına yönelik ahlaksız söylemlere gözaltı

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Cinayete ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheli bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, sorgusu başladı. Adliyeye sevk edilen 22 şüpheli arasında kimlerin olduğu netleşti.