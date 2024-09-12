X Space odasında kız çocuklarına yönelik ahlaksız söylemlere gözaltı

Türkiye, Diyarbakır'daki sekiz yaşındaki Narin Güran cinayetinin şokunu yaşarken sosyal medya platformu X'te büyük bir ahlaksızlığa imza atıldı.
X Space odasında bazı kişiler arasında geçen konuşmada kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler sarf edildi.
Ar damarları çatlamışçasına konuşan şahıslar, istismar içerikli söylemlerde bulunarak bu ahlaksızlığı öven ve kendilerini haklı çıkarmaya çalışan ifadeler kullandı.
Sapkınlardan biri gözaltına alındı
Kan donduran ifadeler sonrası söz konusu şahıslar hakkında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Sapkın şahıslar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.