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POLİTİKA

Ya ben ya hiç!

CHP’liler, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu dillendirse de “başka bir isim” tartışmaları da sürüyor. Ancak CHP kulislerinde masada başka bir liderin ortak aday olarak kabul görmeyeceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kabul edilmezse CHP’lilerin diğer liderlere oy vermeyeceği belirtiliyor.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Ya ben ya hiç! ​
Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir isim belirlemeyen 6’lı masada adaylık tartışmaları devam ediyor. CHP kulislerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ismi yüksek sesle dillendirilirken, Kılıçdaroğlu sürekli olarak 6’lı masayı işaret ediyordu. Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na aday olup olmayacağı sorusuna Kılıçdaroğlu net bir cevap veremedi.

BAŞKA İSİM KABUL GÖRMEZ

  • CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun ‘doğal aday’ olması gerektiği ifade ediliyor. 6’lı masada Kılıçdaroğlu dışında başka bir ismin aday olarak gösterilmesi durumunda CHP tabanında o ismin kabul görmeyeceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun liderlere bu ay yapılacak görüşmede bu konuyu dile getireceği ve aday olmak istediğini söyleyeceği kaydediliyor.

DENKLEM GENEL BAŞKAN LEHİNE

CHP’lilerin Kılıçdaroğlu’nun aday olmasına yönelik yaptığı açıklamaya son olarak CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’dan destek geldi. Akıllı, “Biz 6’lı masaya aday olarak Kemal Kılıçardaroğlu’nun çıkmasını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte denklemin, genel başkan lehine gelişmesini bekliyorum” dedi.

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