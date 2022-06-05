​Ya ben ya hiç! ​

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir isim belirlemeyen 6’lı masada adaylık tartışmaları devam ediyor. CHP kulislerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ismi yüksek sesle dillendirilirken, Kılıçdaroğlu sürekli olarak 6’lı masayı işaret ediyordu. Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na aday olup olmayacağı sorusuna Kılıçdaroğlu net bir cevap veremedi.

BAŞKA İSİM KABUL GÖRMEZ

CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun ‘doğal aday’ olması gerektiği ifade ediliyor. 6’lı masada Kılıçdaroğlu dışında başka bir ismin aday olarak gösterilmesi durumunda CHP tabanında o ismin kabul görmeyeceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun liderlere bu ay yapılacak görüşmede bu konuyu dile getireceği ve aday olmak istediğini söyleyeceği kaydediliyor.

DENKLEM GENEL BAŞKAN LEHİNE

CHP’lilerin Kılıçdaroğlu’nun aday olmasına yönelik yaptığı açıklamaya son olarak CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’dan destek geldi. Akıllı, “Biz 6’lı masaya aday olarak Kemal Kılıçardaroğlu’nun çıkmasını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte denklemin, genel başkan lehine gelişmesini bekliyorum” dedi.