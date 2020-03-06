Gündem Yabancı istihbarat örgütleri Odatvnin haberi üzerinden şehit MİT görevlisinin arkadaşlarına ulaşacak
İSTANBUL

Yabancı istihbarat örgütleri Odatv'nin haberi üzerinden şehit MİT görevlisinin arkadaşlarına ulaşacak

Odatv'nin Libya'da şehit olan MİT görevlisinin kimlik bilgilerini, ailesini ve cenaze törenine katılan diğer personelini deşifre etmesi üzerine başlatılan MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturması sürüyor. Yargıyı harekete geçiren skandal haberle ilgili hukuki süreç işlerken, söz konusu haberde yayınlanan fotoğraflar üzerinden şehit MİT personelinin arkadaşlarının diğer istihbarat örgütleri tarafından tespit edilebileceği belirtiliyor. MİT şehidinin ifşa edilmesi ile ilgili Odatv genel yayın yönetmeninin de aralarında olduğu üç kişi tutuklandı.

Haber Merkezi Diğer
Odatv hakkında, (MİT) yurt dışı operasyonuna katılan kişilerin gizli kalması gereken bilgileri haberleştirmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Odatv hakkında, (MİT) yurt dışı operasyonuna katılan kişilerin gizli kalması gereken bilgileri haberleştirmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yurt dışı operasyonuna katılan kişilerin gizli kalması gereken bilgileri, kimlikleri ve fotoğraflarını yayınlayan Oda TV adlı internet sitesine yönelik açtığı MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturması sürüyor.

Odatv'nin soruşturma başlatılmasına neden olan "MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlıklı haberi

Kimlik bilgilerini açıklamak suç

Sabah'ta yayınlanan habere göre Oda TV'nin, yurt dışında operasyonda olan MİT görevlilerinin kimlik bilgileri ve fotoğraflarını yayınlayarak uluslararası suç işlediği ifade ediliyor.

MİT üyesini deşifre eden Odatv haber müdürü ve muhabiri tutuklandı
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MİT üyesini deşifre eden Odatv haber müdürü ve muhabiri tutuklandı

Tüm ailesiyle birlikte ifşa edildi

Oda TV'de 3 Mart 2020 tarihinde Hülya Kılınç imzasıyla yayınlanan "Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlıklı haberde; MİT'in yurt dışı operasyonunda şehit olan kişinin kimlik bilgileri, fotoğrafı, şehidin ailesinin kimlik bilgileri ile oturduğu ev ve şehidin cenaze namazına katılan MİT mensuplarının fotoğrafı yayınlandı.

MİT'çileri deşifre eden Odatv haber sitesine erişim engeli getirildi
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MİT'çileri deşifre eden Odatv haber sitesine erişim engeli getirildi

Şehidin arkadaşları fotoğraflarda gözüküyor

Oda TV'nin, "Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlıklı haberle, MİT'in yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonu deşifre ettiği, cenazeye katılan MİT mensuplarının fotoğraflarını yayınlayarak kimliklerini açığa çıkardığı ifade ediliyor.

Yabancı istihbarat örgütleri tespit edebilir

Uluslararası istihbarat örgütlerinin; cenazeye katılan kişilerin fotoğrafları ve kamera kayıtları üzerinden şehit MİT mensubunun arkadaşlarının çok kolay tespit edilebileceğine dikkat çekiliyor.

Pehlivan, Kılınç ve Terkoğlu tutuklandı

MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturması kapsamında; MİT mensuplarının gizli kalması bilgi ve fotoğraflarını yayınlayan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Belgeleri haberleştiren Oda TV muhabiri Hülya Kılınç ile Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu da tutuklandı. Hülya Kılınç ve Barış Terkoğlu'nun; 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

9 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor

Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesinde; MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenlerin üç yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası verileceği açıkça ifade ediliyor.

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