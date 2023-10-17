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Yabancılara sahte belgelerle ikamet izni operasyonu: 13 gözaltı

Kocaeli'de, yabancı uyruklu kişilere usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet belgesi çıkardığı iddia edilen şebekeye operasyon düzenlendi. 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlamasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

17:56 . 17/10/2023 Salı
DHA
Kocaeli

Kocaeli

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilere usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet belgesi çıkardığı iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi.


Şebekenin faaliyetlerine aracılık eden 53 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

13 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda, 
'Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik'
suçlamasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde  yapılan aramalarda da çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şebekenin suç faaliyetlerine aracılık eden ve ikametlerini kullandıran toplam 53 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.


#Kocaeli
#Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
#dolandırıcılık
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