Yabancılara sahte belgelerle ikamet izni operasyonu: 13 gözaltı

Kocaeli
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilere usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet belgesi çıkardığı iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi.
Şebekenin faaliyetlerine aracılık eden 53 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.
13 şüpheli gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında şebekenin suç faaliyetlerine aracılık eden ve ikametlerini kullandıran toplam 53 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.