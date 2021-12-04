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EDİRNE

Yağmur sebebiyle göle dönen yollar trafiğe kapatıldı

Edirne’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle göle dönen yollar trafiğe kapatıldı. Göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış kısa sürede etkisini kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Yağmur sebebiyle göle dönen yollar trafiğe kapatıldı
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Edirne’de, aniden bastıran yağmur zor anlar yaşattı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Edirne’de, aniden bastıran yağmur zor anlar yaşattı.

Etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İHA

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Edirne’de, aniden bastıran yağmur zor anlar yaşattı.

İHA

Etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yoğun su birikintilerinin oluştuğu İstasyon Mahallesinde, tren geçidinin bulunduğu yol da suyla kaplanınca trafiğe kapatıldı.

İHA

Göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış kısa sürede etkisini kaybetti.

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