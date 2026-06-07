Yakında İran’dan ayrılacağız

ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandıracak nihai anlaşmanın ilan edilmesi için çabalar sürerken, gerilim de yer yer yükselmeye devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump ise yükselen gerilime rağmen anlaşmaya dair olumlu açıklamalar yapıyor. Trump, dün yaptığı açıklamada bir kez daha İran'la anlaşma sürecinde sona yaklaştıkları mesajını vererek "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız, ister bir anlaşma yoluyla isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek" dedi. İran’a yönelik savaşın seyrine ilişkin NBC televizyonuna da bir açıklama yapan Trump, 28 Şubat’ta başlayan saldırılardan sonra İran’ın elinde eski füze kapasitesinin yalnızca yüzde 21-22’sinin kaldığını iddia etti. İran liderlerinin "savaşı sona erdirmek" için ABD ile henüz bir anlaşmaya varamamalarının nedeninin "güçlü" ve "gururlu" olmaları olduğunu belirten Trump, ancak "nihayetinde bir anlaşmaya varmaktan başka seçeneklerinin olmadığını" savundu.
KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR
Öte yandan, Trump’ın "anlaşma yakın" açıklamalarına rağmen İran ile ABD kuvvetleri arasındaki karşılıklı saldırılar da devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’na (CENTCOM) ait savaş uçaklarının, cumayı cumartesiye bağlayan gece saatlerinde Hürmüz Boğazı’ndaki Keşm ve Sirk adalarında İran’a ait gözetleme sistemleri ve radarları hedef alması üzerine, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD’ye ait askeri tesisler olduğunu iddia ettiği noktalara füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi. CENTCOM tarafından yayınlanan açıklamada, İran tarafından fırlatılan 7 füzeden 6'sının engellendiği, 1'inin ise hedefine ulaşamadığı, ABD personeli arasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Açıklamada, 4 İHA’nın da düşürüldüğü bilgisi verildi.
Pakistan’dan Tahran’a yeni ziyaret
- İran ve ABD ile diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, dün İran’ın başkenti Tahran’a gitti. Pakistan yönetimi, Nakvi’nin ziyaretine ilişkin detay paylaşmazken ziyaretin ABD-İran arasındaki anlaşmanın tamamlanmasını engelleyen ihtilafları aşmak için Tahran’a gittiği ifade ediliyor. Nakvi, 4-5 Haziran’da Kazakistan’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Toplantısı sırasında iki defa İranlı mevkidaşı İskender Mumini ile bir araya gelmişti.