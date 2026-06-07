Yakında İran’dan ayrılacağız

ABD Başkanı Donald Trump ise yükselen gerilime rağmen anlaşmaya dair olumlu açıklamalar yapıyor. Trump, dün yaptığı açıklamada bir kez daha İran'la anlaşma sürecinde sona yaklaştıkları mesajını vererek "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız, ister bir anlaşma yoluyla isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek" dedi. İran’a yönelik savaşın seyrine ilişkin NBC televizyonuna da bir açıklama yapan Trump, 28 Şubat’ta başlayan saldırılardan sonra İran’ın elinde eski füze kapasitesinin yalnızca yüzde 21-22’sinin kaldığını iddia etti. İran liderlerinin "savaşı sona erdirmek" için ABD ile henüz bir anlaşmaya varamamalarının nedeninin "güçlü" ve "gururlu" olmaları olduğunu belirten Trump, ancak "nihayetinde bir anlaşmaya varmaktan başka seçeneklerinin olmadığını" savundu.