Yalan haberi kaldırmıyoruz

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, sosyal medya platformu Facebook’un Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’den sorumlu direktörü Azam Alameddin ile Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil’i dinledi. Facebook Türkiye yöneticilerinin yaptığı bir açıklama dikkat çekti.

POLİTİKAMIZA AYKIRI DEĞİL

“Dezenformasyondan bizler de muzdaribiz çünkü platformlarımıza zarar verdiğini düşünüyoruz. O yüzden paylaşılan her şeyin gerçek olmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz” diyen Sezen Yeşil, politikaları ihlal eden paylaşımın kaldırıldığını ancak yalan haber olsa bile politikaları ihlal etmediği için içeriğin kaldırılmadığını söyledi. Yeşil, “Bazen, içerik eğer bizim politikalarımızı ihlal etmiyorsa ama hala yanlış haber içeriyorsa biz bunu kaldırmıyoruz. Yani o haberin kaynağı, diyelim ki bir gazete bir haber yapmış ve o haber asılsız haber içerdiği için dezenformasyona hizmet ettiğine karar verilmiş. Biz bu haberi kaldırmıyoruz, çünkü bizim politikalarımıza aykırı değil. Yani amiyane tabirle herkes yalan söyleme hakkına sahip hissediyor kendini bir yerde. Ama biz ne yapıyoruz, ne yapabiliriz? Biz bunun görünürlüğünü azaltıyoruz” dedi.

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ÜÇ AŞAMALI İŞLEM

Dezenformasyonla mücadeleye aşırı derecede önem verdiklerini dile getiren Yeşil, bu konuda 3 aşamada işlem yaptıklarını, bunların “kaldır, azalt ve bilgilendir” şeklinde olduğunu aktardı.

TEKNOLOJİ Facebook toplumsal endişeleri gidermek amacıyla yeni hamle