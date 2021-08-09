Yalana sarıldıkça kaybediyorlar

Yangınlarla mücadele edilirken muhalefetin de yalanlarla Türkiye’yi iki ateş arasında bırakmasına AK Parti’den tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya kıtalarında birçok ülkede yangınlar devam ediyor. Yanı başımızdaki Yunanistan günlerdir yangınları söndürmeye, vatandaşlarının canını kurtarmaya çalışıyor. Bu ülkelerde muhalefetin siyasi iktidara eleştirisini görüyoruz, çirkin iftiralarını görmüyoruz, ülkemizde ise siyaset üretemeyen muhalefetin yalan terörüne sarıldığına şahitlik ediyoruz. Aradaki fark burada aslında” dedi.

AMAÇ GÜVENİ SARSMAK

Dağ, şöyle konuştu: “Biz bir taraftan yangınlarla mücadele ederken diğer taraftan muhalefetin yalan terörüne cevap vermeye çalıştık. Enerjimizi yalanları bertaraf etmek için harcadık. Halbuki birçok ülke, doğal afetler karşısında birlik olurken maalesef Türkiye’de muhalefet siyasi rant elde etmek için çaba sarf ediyor, siyasi düşmanlık ortamı oluşturuyor. Doğal afetler olur olmaz birtakım yalanlar ortaya atılıyor. Bu bilinçli bir şekilde yapılıyor muhalefet tarafından. Amaç; devlete olan güveni sarsmak ve vatandaşın kafasını bulandırmak. Muhalefet yalana sarıldıkça kendi kaybediyor, toplumun güvenini kazanamıyor.”

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CHP NERELERİ İMARA AÇTI?

Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Muhalefetin bu yalan terörü vahim bir hal almıştır. Eğer muhalefetin derdi gerçekten yeşilse ve yeşili korumaksa, Marmaris, Bodrum, Aydın ve diğer CHP’li belediyelerin nereleri imara açtığına baksın.”

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