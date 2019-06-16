Yalancılık bulaşıcı

İddianın üzerinden 24 saat geçmeden İstanbul İl Müftülüğü’nden yalanlama geldi. Trafo’nun camiye ait olmadığı ortaya çıkarken, trafonun camiden tamamen bağımsız olduğu görüntülerle ortaya koyuldu.

MÜFTÜLÜK YALANLADI

İstanbul Müftülüğü’nden yapılan açıklamada, “Söz konusu trafonun Hüseyin Keçeci Camii’ne ait olmadığı; cami trafosunun müstakil ve cami içinde olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu trafo ekteki videoda açıklandığı gibi bölgeden elektrik dağıtım şirketi ve Şile Belediyesi tarafından esnaf ve Şile halkının kullanımı için Hüseyin Keçeci Camii’nden tamamen bağımsız olarak kullanıma sunduğu bir trafodur” denildi.

İŞTE BÖYLE ÇARKETTİ

Öne sürdüğü iddia 24 saat geçmeden yalanlanan Mahmut Tanal bu sefer sosyal medya kullanıcılarını yanılttığı için özür dilemek bir tarafa, yalanını farklı bir şekilde sürdürdü. Tanal bu seferde herhangi bir bilgisi olmaksızın Ak Parti seçim standının bağımsız olan trafodan kullandığını öne sürdü.