Yalova’da organize işler

CHP’li Yalova Belediyesi’nin muhasebe servisinde çalışan Reşat Elgin adlı personelin belediyeye ait yüklü miktarda parayla ortadan kaybolması üzerine başlatılan soruşturmada, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç KOM ekiplerince gözaltına alındı. Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi personellerinden Reşat Elgin, birkaç gün boyunca hiçbir gerekçe göstermeyerek işe gelmedi ve telefonları açmadı. Bunun üzerine yapılan araştırmada şahsın belediyeye ait yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdiği tespit edildi. Belediye olayla ilgili 6 Şubat’ta Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

KOM ekipleri, Halit Güleç ile sekreteri ve şoförünü gözaltına aldı.

FETÖ BAĞLANTISI İDDİASI

Arama başlatan emniyet ekipleri şüpheli Reşat Elgin’i Denizli’de yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen Bekir Bilgi isimli müteahhit de tutuklandı. Yalova’da bir siteden değeri 1 milyon TL olan bir villa satın aldığı dile getirilen Elgin’in bu villayı bankadan çektiği kredi ile aldığı da öğrenildi. Savcılık soruşturma kapsamında CHP’li belediyenin tüm mali trafiğini de incelemeye aldı. Elgin’in FETÖ’nün belediye imamı olarak bilinen Erkan Karaaslan tarafından belediyeye yerleştirildiği ve zimmetine geçirdiği paraları Bulgaristan üzerinden FETÖ’ye aktardığı iddia edildi.

Reşat Elgin

BELEDİYEYE BASKIN

Savcılıkta ve emniyette devam eden işlemlerin ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Yalova Belediye binasına baskın yaptı. Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in odasında arama yapan ekipler, başkan yardımcısının bilgisayarlarına da el koyarak Halit Güleç’i gözaltına aldı. Güleç ile sekreteri ve şoförünü gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.