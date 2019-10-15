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DİYARBAKIR

Yanınızdayız

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbetinde 42 gün geride kaldı. Çocuklarına ‘Teslim olun’ çağrısında bulunan ailelere Srebrenitsa Anneleri de destek verdi. Bosna-Hersek’ten yola çıkan 100’e yakın kadın Diyarbakır’a geliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Evlat nöbetinde 42 günü geride bırakan 54 ailenin bekleyişi sürüyor. Her fırsatta Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklaması yapan aileler, evlatlarına da teslim olmaları çağrısında bulunuyor.
Evlat nöbetinde 42 günü geride bırakan 54 ailenin bekleyişi sürüyor. Her fırsatta Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklaması yapan aileler, evlatlarına da teslim olmaları çağrısında bulunuyor.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül’de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor. Kızı Songül için eyleme katılan Fatma Akkuş, “Kaç kurtul kızım, devlete teslim ol, bu son şansınız” derken, 7 yıl önce kaçırılan kızı Ceylan Şeyma için Bursa’dan gelen Türkan Mutlu ise PKK’nın Kandil’deki kampına gittiğini, ancak kızını kurtaramadığını anlattı. Diğer anne-babalar gibi kızına teslim olması çağrısında bulunan Mutlu, “Kızım çık gel. O yol, yol değil. Teslim ol, kapım sana her zaman açık” şeklinde konuştu. Diyarbakır’daki eyleme sınır ötesinden de destek geldi.

100 KİŞİLİK GRUP YOLA ÇIKTI

Evlat nöbetindeki ailelere destek için Bosna-Hersek’ten yola çıkan Srebrenitsa Anneleri, Diyarbakır’a gitmeden önce İzmir Konak Meydanı’nda açıklama yaptı. Yaklaşık 100 kişilik grup, hem çocukları dağa kaçırılan, hem de Mehmetçik annelerine destek için Türkiye’ye geldiklerini söyledi. Grup adına açıklama yapan Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Midheta Onuli, “Dün biz ağlıyorduk, bugün siz ağlıyorsunuz. Siz bizim yanımızdaydınız, bugün de biz sizin yanınızdayız. Size destek vermeye geldik. Her zaman yanınızda olacağız. Teröre hayır” dedi. Açıklamanın ardından Diyarbakır’a yola çıkan grubun çeşitli illerde basın açıklamaları yapacağı belirtildi.

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