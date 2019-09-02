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EĞİTİM

Yapay zeka eğitiminde hedef dünya liderliği

Milli Eğitim Bakanlığı, yapay zeka dönemine geçiyor. Çin ve Avustralya’dan sonra yapay zeka eğitim ve öğrenme başlığı stratejisi geliştiren üçüncü ülke konumunda bulunan Türkiye, yapay zeka eğitiminde dünya lideri olmayı hedefliyor. MEB, teknoparklarda ofisler açacak. Yapay zeka konusu programları müfredata dahil edilecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda yapay zeka dönemine geçecek. Anaokulundan üniversite sıralarına, lisansüstü eğitim çalışmalarına kadar her basamakta yapay zeka olacak. Her aşamada yapay zekadan faydalanmayı amaçlayan MEB, ihtiyaç alanlarını, elindeki datayı yapay zekaya öğreterek sorgulayacak. Yapay zekanın rasyonel çözümleri ve stratejilerine, yönlendirmelerine bakacak. MEB, yapay zeka çağına uygun yapılanacak. Yapay zeka stratejisi konusunda çağın becerileri, ders içerikleri, ölçme, değerlendirme, rehberlik, yönlendirme, öğretim, etik, kamu, özel sektör ile sivil toplumla iş birlikleri, öngörü ve politika çalışmaları, ürün geliştirme gibi başlıkları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu konudaki çalışmanın son aşamaya geldiği öğrenildi.

TEKNOPARKLARDA OFİSLER AÇILACAK

Dünyada Çin ve Avustralya halihazırda yapay zekayı eğitim ve öğrenme başlığı altında strateji geliştiren iki ülke. Türkiye ise bu konuda üçüncü ülke olarak çalışmalarına devam ederken yapay zeka eğitiminde dünya lideri olmayı hedefliyor. MEB, bu konuda teknoloji şirketleriyle iş birliği yapacak. Teknoparklarda ofisler açacak olan MEB, eğitimde yapay zeka uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile iş birliği yaptı. Yapay zeka konusuyla ilgili programlar da müfredata dahil edilecek. İş birliği protokolü kapsamında İTÜ, bu konularda da çalışmalara destek verecek. Bilişim ve yazılım derslerinin müfredatlarına yapay zeka ilgili içerikler birlikte hazırlanacak ve bilişim teknolojileri alan öğretmenlerine yapay zeka konusunda İTÜ tarafından eğitim verilecek.

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  • 146 MİLYON KİTAP EBA’YA BAĞLANDI
  • İlk, ortaokul ve lisede okuyan 18 milyona yakın öğrenci 9 Eylül’de ders başı yapacak. Bu yıl baskısı tamamlanarak, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin depolarına teslimatı yapılan yaklaşık 146 milyon ücretsiz ders kitabı da öğrencilerin sıralarında olacak. MEB, ücretsiz ders kitaplarına ilişkin bir yeniliği hayata geçirdi. Bu kapsamda, öğrenci ve öğretmenlere sunulan ders kitaplarının arka kapaklarına kare kod eklendi. Bu kare kod sayesinde öğrenci ve öğretmenler, kitapların dijital halinin bulunduğu EBA’daki ders alanına kolay erişim sağlayabilecek. Öğrenci ve öğretmenler, mobil cihazlarındaki okuyuculara bu kodu okuttuklarında EBA mobil uygulamasına yönlendirilerek, ilgili ders alanına doğrudan erişecek.

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