Yardım arayan anneye LGBT tuzağı

Çocuklarını LGBT lobilerinden korumanın yollarını arayan anne Ü,Ş, “17 yaşındaki oğlumda böyle bir eğiliminin olduğunu fark ettim. Araştırmalarım sonucunda Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) adında bir kuruluşu buldum. Çocuğumun psikolojik destek alması için buraya gittik. Ş. U. ve E. Y. adında iki psikologdan terapi aldık. Fakat psikologlar, ‘Sen böyle mutluysan hayatına böyle devam etmelisin. Ailen de bu şekilde kabul edecek’ gibi söylemlerle oğlumu düzeltmeye değil tam tersi bulunduğu hali kabul etmesine yönelik zorladı. Sonrasında beni, çocukları LGBT’li olan ebeveynlerin bulunduğu WhatsApp gruplarına aldılar. Oralarda bilinçlendirme adı altında bunun doğuştan geldiğini çocukların kendi tercihleri olduğunu söyleyip, biz size cinsiyet değiştirme sürecinde maddi-manevi destek olacağız diyorlar. Aileleri, kendi iletişimde oldukları psikologlara ve doktorlara yönlendiriyorlar. Her ay toplantılar gerçekleştirip yılda 2 kere lüks otellerde kamplar düzenliyorlar. Birbirleri arasında inanılmaz bağlantıları var. Çete gibi çalışıyorlar. Her geçen gün gruplardaki sayıları artıyor” şeklinde konuştu.