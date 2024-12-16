Yargıda bilirkişi çetesi: Kolon kesmekle bina yıkılmazmış

Mahkeme tarafından tayin edilen ve uzman kişilerden seçilen bilirkişilerin rüşvet, siyasi görüş ayrılığı ve dini inanç farklılığı gibi nedenlerle yanlı rapor hazırladıkları yolundaki şikâyetler ayyuka çıktı.





RAPORA 7 AY SONRA İMZA KOYDULAR

Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen tapu iptal davasındaki bilirkişilerin hazırladığı rapor, pes dedirtti.

Söz konusu tapu iptal davası ile ilgili 7 Ocak 2022’de hazırlanan ilk raporu mahkeme kabul etmedi. Tapu iptal davasına konu gayrimenkul üzerinde yeni bilirkişi heyeti görevlendirildi. Keşiften sonra Tuğba Başol Delibaş, 21 Temmuz 2023 tarihli raporu, 7 ay gecikmeli olarak tek başına hazırladı, diğer üyeler de imza attı. Bu durum şikâyet konusu olunca mahkeme Prof. Dr. Turgay Coşgun ve Prof. Dr. Barış Sayın’ın da aralarında bulunduğu bir heyeti bilirkişi olarak atadı. Ancak bu heyet de Tuğba Başol Delibaş’ı koruma amaçlı usul ve kanuna aykırı bir rapor düzenledi. Kurumun avukatı, bu kişilerin raporuna da itiraz etti.

Barış Sayın





EZGİ APARTMANI SKANDALINDAN DA O ÇIKTI

Prof. Dr. Turgay Coşgun ve Prof. Dr. Barış Sayın’ın 7 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasının bilirkişilerinden olduğu, Coşgun ve Sayın’ın, apartmanda binayı taşıyan kolonun kesilmesinin depremde yıkıma yol açacak bir sorun yaratmadığı şeklinde rapor verdiği ortaya çıktı.

Ezgi Apartmanı avukatı Rezan Epözdemir, kesilen kolonların yıkıma neden olmadığını belirten Prof. Dr. Turgay Coşgun, Prof. Dr. Mücteba Uysal, Prof. Dr. Barış Sayın, Doç. Dr. Cihan Öser ve Hakkı Ekşi hakkında suç duyurusunda bulunarak, yetkilerinin alınmasını talep etti. Bilirkişi skandalları bunlarla da sınırlı değil.

Turgay Coşgun





BİLİRKİŞİ RÜŞVET İSTEDİ

İş insanı Fehmi Öztürk, AVM projesi nedeniyle, ortağıyla anlaşamayınca mahkemelik oldu. Fehmi Öztürk’ün “Mal varlığıma çöktü” dediği eski ortağı Fırat M., 2018’de Öztürk’ten şikâyetçi oldu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, “bilirkişilikten yasaklı” olmasına rağmen Mehmet Doğan’ı bilirkişi tayin etti. Doğan, Fehmi Öztürk’ü suçlu gösterecek şekilde sahte bilirkişi raporu hazırladı ve Öztürk’e giderek, “Hazırladığı raporu doğru bir şekilde yazabileceğini ancak bunun bir karşılığı olacağını” belirtip Öztürk’ten 25 bin TL rüşvet istediği öne sürüldü. Doğan, "iştirak halinde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.



