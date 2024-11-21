'Gözaltına alınıyorum' paylaşımı yapmıştı: Gökhan Özbek'in neden gözaltına alındığı ortaya çıktı

dediği için 112 gün adli para cezası karşılığı olarak 11 bin 200 TL para cezası alan, cezası 4 takside bağlanan Gökhan Özbek'in borcunu ödemediği için gözaltına alındığı öğrenildi. Parayı ödediği takdirde serbest bırakılacağı belirtildi.