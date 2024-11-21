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'Gözaltına alınıyorum' paylaşımı yapmıştı: Gökhan Özbek'in neden gözaltına alındığı ortaya çıktı

'Gözaltına alınıyorum' paylaşımı yapmıştı: Gökhan Özbek'in neden gözaltına alındığı ortaya çıktı

14:0021/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Sosyal medya hesabından gözaltına alındığını açıklamıştı. Gökhan Özbek'in gözaltı nedeni ortaya çıktı.
Sosyal medya hesabından gözaltına alındığını açıklamıştı. Gökhan Özbek'in gözaltı nedeni ortaya çıktı.

23 Derece adlı yayın platformunun sahibi Gökhan Özbek gözaltına alınmış, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gözaltına alınıyorum. Kalın sağlıcakla" ifadelerini kullanmıştı. Yargıya "akıl ve namustan yoksunlar" dediği için 112 gün adli para cezası karşılığı olarak 11 bin 200 TL para cezası alan, cezası 4 takside bağlanan Gökhan Özbek'in borcunu ödemediği için gözaltına alındığı öğrenildi. Parayı ödediği takdirde serbest bırakılacağı belirtildi.

Yargıya
"akıl ve namustan yoksunlar"
dediği için 112 gün adli para cezası karşılığı olarak 11 bin 200 TL para cezası alan, cezası 4 takside bağlanan Gökhan Özbek'in borcunu ödemediği için gözaltına alındığı öğrenildi. Parayı ödediği takdirde serbest bırakılacağı belirtildi.

'Gözaltına alınıyorum' tweeti atmıştı

23 Derece adlı yayın platformunun sahibi Gökhan Özbek gözaltına alınmış, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gözaltına alınıyorum. Kalın sağlıcakla" ifadelerini kullanmıştı.







#Gökhan Özbek
#Gözaltı
#yargı

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