Yargıtay Can Atalay hakkında mütalaa sundu: Dokunulmazlıktan yararlanamaz

Yargıtay, boşanacak ya da boşanmayı düşünen çiftler için emsal bir karara imza attı. Kocası tarafından hakarete uğrayıp tehdit edildiğini iddia eden davacı kadın ile karısının kendisinin izni olmadan ortak edinilmiş malları abisine verip elden çıkardığını iddia eden karşı davacı kocanın çekişmeli boşanmasında son kararı veren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "Kadın eşin ziynetlerinin bir kısmını abisine borç olarak vermesi boşanma davasında kadına kusur olarak yüklenemez" dedi.