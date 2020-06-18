Yargıtay, darbe girişimi sanığı eski tuğgeneral Faruk Bal'ın hapis cezasını onadı

Darbeci hainleri ele veren ses kayıtları ortaya çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin askeri kanadındaki planlayıcıları ve icracıları olan yurtta sulh konseyi üyeleri arasında geçen telefon görüşmeleri, sanıkların gerçekleri inkar ettiklerini bir kez daha ortaya çıkardı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Kara Havacılık Komutanlığı darbe davası dosyasındaki olay gününe ait iki ayrı görüşme kaydı, mahkemede darbeden habersiz olduklarını, yurtta sulh konseyi üyesi olmadıklarını savunan sanıkları ele verdi. 15 Temmuz akşamı yapıldığı tespit edilen ilk görüşme, sözde konseyde 'Kara Kuvvetlerindeki irtibat personeli' olan eski tuğgeneral Erhan Caha ile darbeci helikopter pilotlarını yöneten ve sözde atama listesinde 'Kara Havacılık Komutanı' olarak atanan eski tuğgeneral Ünsal Coşkun arasında gerçekleşiyor.