Yargıtay seçimi 36’ncı tura uzadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 35’inci tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı. Seçimin ilk 34 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 35’inci tur oylaması yapıldı. Oylama sonucu, 3’üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 156, 3’üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 104 oy aldı. Seçime katılım 322 olarak kayıtlara geçerken, 53 oy geçersiz sayıldı. Boş oy ise 9 oldu. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 36’ncı tur oylamayla 13 Mayıs'ta devam edilecek.