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Yargıtay seçimi 36’ncı tura uzadı

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 9/05/2024 Thursday
Güncelleme: 02:04 - 9/05/2024 Thursday
Yeni Şafak
Ahmet Ömeroğlu
Ahmet Ömeroğlu

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 35’inci tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı. Seçimin ilk 34 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 35’inci tur oylaması yapıldı. Oylama sonucu, 3’üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 156, 3’üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 104 oy aldı. Seçime katılım 322 olarak kayıtlara geçerken, 53 oy geçersiz sayıldı. Boş oy ise 9 oldu. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 36’ncı tur oylamayla 13 Mayıs'ta devam edilecek.

BİRİNCİ BAŞKANVEKİLİ ÖMEROĞLU

Öte yandan Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil'in yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle boşalan birinci başkanvekilliği için dün seçim yaptı. Yargıtay Birinci Başkanvekilliği’ne salt çoğunluğun oyunu alan Ahmet Ömeroğlu geldi. Ömeroğlu, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanlığı görevini yürütecek. Ömeroğlu, 2014’te Yargıtay üyeliğine seçilmişti.



#Yargıtay
#Seçim
#Ankara
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