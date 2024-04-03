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Yargıtay’da 14’üncü tur

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 3/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:40 - 3/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Muhsin Şentürk, Ömer Kerkez.
Muhsin Şentürk, Ömer Kerkez.

Yargıtay Başkanlığı için dün yapılan iki tur seçimden yine sonuç alınamadı. 25 Mart’ta başlayan seçim sürecinde toplam 13 tur geride kaldı. Dün gerçekleştirilen 12’nci turda 3’üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 108, 3’üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 105, mevcut Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ise 98 oy aldı. 3 boş, 12 geçersiz oy kullanıldı. 13’üncü turda ise Şentürk 113, Kerkez 104, Akarca 103 oy alırken, seçimde 12 geçersiz oy kullanıldı.

ŞENTÜRK VE KERKEZ YARIŞACAK

Adaylardan hiçbiri salt çoğunluk olan 175 oya ulaşamadığı için seçime bugün 14’üncü tur ile devam edilecek. Anayasa'ya göre, salt çoğunluk sağlanamadığı için bugünkü 14'üncü tur oylamada en yüksek oy alan 2 aday arasından seçim yapılacak. Buna göre 14'üncü turda Muhsin Şentürk ve Ömer Kerkez yarışacak.



#Yargıtay
#Seçim
#Ankara
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